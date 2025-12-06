«Diamo il via all'edizione 2025 del mercatino di Natale». L’incipit dell’intervento della sindaca Chiara Frontini prima di procedere alla passeggiata canonica su via Marconi. «Un format - ha proseguito - che si sta strutturando e anno dopo anno, siamo alla terza edizione, è entrato nel novero delle tradizioni attese dai cittadini e dalla città per le festività natalizie». E che si struttura con «attività di progettualità che mettono in campo iniziative ed eventi soprattutto nelle giornate clou del Natale» che già in questa edizione arricchiscono il mercatino. Sottolineando poi la svolta estetica, e non solo, rispetto alla formula precedente con le «tende verdi e rosse e la vendita di tipologie merceologiche poco attinenti al Natale». Ora invece, tiene a evidenziare «ci sono le casette di legno e un’offerta di articoli e prodotti più caratteristici del periodo». Soddisfatto Marco Nunzi, consigliere delegato alle attività produttive, a cui la prima cittadina ha riconosciuto di aver svolto «il grosso del lavoro» nell’organizzazione del piccolo villaggio mercatale e delle iniziative collegate. Molte le persone che già prima dell’inaugurazione - senza taglio del nastro - affollano via Marconi. Il che consente a Nunzi di affermare: «È palese che il mercatino sia un successo. Tre anni fa, se avessero chiesto quante persone frequentano il mercatino probabilmente la risposta sarebbe stata un punto interrogativo. Adesso basta guardarsi attorno, tantissime persone». E annotazione non secondaria: «Tutti i commercianti di via Marconi sono contenti». L’auspicio è quello di espandere il mercatino, aumentando le casette, sull’intera via Marconi. Passeggiata di prassi per sindaca, assessori e consiglieri tra le casette per poi risalire verso piazza delle Erbe, dove li raggiunge il presidente della Provincia Alessandro Romoli. In piazza sfila la parata con Babbo Natale e la sua regina e, per la gioia della folla presente si esibiscono trampolieri e mangiafuoco. La banda, con l’esecuzione di Jingle bells rock, dà il via al conto alla rovescia per l’accensione delle luminarie. Nel pomeriggio denso di eventi, Frontini e i suoi hanno poi raggiunto insieme a Romoli la sala Anselmi per l’inaugurazione del presepe realizzato da Giuseppe Troncarelli. Il presidente dell’ente di via Saffi, ricordando che già lo scorso anno l’amministrazione ha voluto rendere omaggio alla Natività, ha dichiarato: «Credo che la volontà di realizzare di presepe sia un segno importante di ripartire dai nostri valori, dalle radici profonde del Natale. Dovremmo riportare questo insegnamento nella vita di tutti i giorni. Con semplicità vogliamo fornire alla cittadinanza il clima giusto da dover riprendere a fondamento della nostra azione».