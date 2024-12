Elisa Durantini è la nuova segretaria generale della Cisl Viterbo. È stata eletta oggi nel corso dell’assemblea annuale del sindacato che si è tenuta alle Terme dei Papi a cui ha preso parte anche il segretario nazionale, Luigi Sbarra.

Durantini succede a Fortunato Mannino che lascia la guida del sindacato dopo due mandati.

«Sono e sarò sempre Elisa – ha detto Durantini - un’iscritta alla Cisl del settore autoferrotranviario. E voglio continuare ad essere un punto di riferimento per tutte le categorie e la confederazione, sentendo tutto il peso di questa elezioni e della responsabilità che comporta».

Durantini inizia il suo impegno nella Cisl nel 2009 come rappresentante per la Fit Cisl, poi diventa la responsabile del Coordinamento donne provinciale della Cisl di Viterbo e dal 2014 è segretaria organizzativa al fianco di Fortunato Mannino.

A lei le congratulazioni, oltre che della sindaca Frontini e del presidente della Provincia, presenti in assemblea, del capogruppo FdI in Regione, Daniele Sabatini.

«A lei - dice Sabatini - le congratulazioni più sincere per l’importante incarico ottenuto alla guida di un grande sindacato che ha sempre lavorato per la difesa dei diritti dei lavoratori con forte determinazione e grande spirito costruttivo, favorendo nei tavoli istituzionali il sano confronto e la leale concertazione. In qualità di consigliere regionale eletto nella Provincia di Viterbo mi dichiaro sin da subito aperto al confronto e alla collaborazione con la nuova segretaria per sostenere le esigenze che arriveranno dal mondo del lavoro. Un saluto a Fortunato Mannino che lascia la guida della Cisl provinciale dopo molti anni. A lui - conclude Sabatini - va un sentito ringraziamento per lo straordinario lavoro di ascolto del territorio e di rappresentanza dei diritti dei lavoratori, ma soprattutto per il valido supporto sempre fornito alle istituzioni locali e centrali».