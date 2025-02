La “colonizzazione” da parte delle imprese operanti nel settore delle rinnovabili si espande sempre più nel territorio comunale di Viterbo. Nonostante la Tuscia sia la provincia del Lazio a maggiore densità di impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili - oltre il 78% dell’intera Regione - le richieste per nuovi insediamenti proseguono senza soluzione di continuità. E dopo aver “aggredito”’ aree del Viterbese di particolare pregio, la conquista prosegue interessando ancor più da vicino il territorio comunale di Viterbo. Come nel caso del nuovo impianto agrivoltaico denominato “Valle Castellone” che prevede l’installazione di moduli in silicio posizionati su strutture ad inseguimento monoassiale a terra e l’esecuzione delle opere connesse, da realizzarsi nel comune di Viterbo, in località Moglianelle. Per l’impianto è stato avviato il procedimento di valutazione d’impatto ambientale che sarà al diretto vaglio del Mase (ministero ambiente e sicurezza energetica) in quanto la potenza sviluppata è pari a 13.167 kilowatt. Avendo una potenza minore di 25 megawatt, il progetto è assoggettato a Via statale. Nella richiesta la società proponente ha anche dichiarato che “l’impianto agrivoltaico, pur ricadendo in aree idonee, per la parte del cavidotto di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale (Rtn) attraversa diversi corsi d’acqua sottoposti a vincolo Legge Galasso”.

Ma quello di “Valle Castellone” è soltanto l’ultimo, in ordine cronologico, dei progetti Fer sul territorio di Viterbo per i quali è stata presentata istanza di valutazione d’impatto ambientale. È lo stesso ministero che, per consentire all'amministrazione del Comune capoluogo l’analisi di eventuali impatti cumulativi, segnala la serie dii progetti che hanno fatto richiesta per impianti che sorgeranno sul territorio comunale. Si tratta di 15 impianti che vanno dall’agrivoltaico all’eolico, al fotovoltaico.

Nello specifico l’elenco comprende: un impianto agrivoltaico della potenza di picco pari a 40,926 Mwp, sito nel comune di Viterbo, Bagnoregio e Celleno e delle relative opere di connessione alla Rtn; un impianto eolico denominato ‘Parco Eolico Energia Viterbo’, costituito da 13 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 33,6 MW e delle relative opere di connessione alla Rete elettrica, da realizzarsi nei comuni di Montefiascone e Viterbo; un impianto eolico, composto da 7 aerogeneratori della potenza nominale di 6.0 Mw, per una potenza complessiva di 42 Mw, da realizzarsi nei comuni di Bagnoregio, Lubriano, Montefiascone, Celleno e Viterbo; un impianto fotovoltaico “Viterbo 2” di potenza nominale pari a 30,229 Mwac e potenza di picco pari a 33,465 Mw connesso alla Rtn nel comune di Viterbo; un impianto agrivoltaico sito nel comune di Viterbo della potenza di picco pari a 28.584 kWp e potenza in immissione pari a 23.868 kW e delle relative opere di connessione nei comuni di Viterbo e Tuscania; la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare agrivoltaica di potenza pari a 24,94 Mwp (somma della potenza dei moduli) da realizzare nel comune di Viterbo e delle relative opere di connessione alla Rete elettrica nazionale; un progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 29,52 Mwp e relative opere connesse nel comune di Viterbo; un progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento nel territorio comunale di Tuscania e Viterbo. Potenza nominale 129,6 Mw; un impianto agrivoltaico da ubicare nel comune di Viterbo in località Monterazzano, potenza nominale pari a 125,51 Mwp e sistema di accumulo elettrochimico della potenza nominale di 42Mw e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nello stesso Comune; un progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico connesso alla Rete di potenza di picco pari a 33.805,20 kW e potenza in immissione pari a 45.000,00 kW da realizzarsi nel comune di Viterbo, frazione Grotte Santo Stefano, in Località Piscinale; un progetto di un impianto eolico denominato ‘Eolico Viterbo – Montefiascone’, della potenza di 96 MW e delle relative opere di connessione, da realizzare nei comuni di Viterbo e Montefiascone; un progetto di impianto agrovoltaico denominato ‘Agrovoltaico Viterbo’ di potenza pari a 60 MWp, sito in località Vaccareccia nel comune di Viterbo; un progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza di picco pari a 65.292 kWp e relative opere di rete da realizzare nel territorio del Comune di Viterbo; un impianto agrivoltaico avanzato denominato ‘Casalone’ di potenza 36,3 Mw da realizzarsi in località Casalone nel comune di Viterbo e delle relative opere di connessione alla Rtn; e infine un progetto per la realizzazione di un impianto eolico da 64,8 Mw costituito da 9 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 Mw con opere di connessione da installare nei comuni di Bomarzo, Montefiascone, Viterbo e Vitorchiano.