169mila euro per gli impianti sportivi e 80mila per le tribune di Santa Rosa, con il ricavato dei biglietti che sarà incamerato direttamente dal Comune. Sono alcuni degli stanziamenti previsti nella prima variazione al bilancio di previsione 2024-2026 che, per questa annualità, ammonta a poco più di 10 milioni di euro.

Quasi 900mila euro previsti per il 2025 e circa 265mila per il 2026.

I finanziamenti inseriti nella variazione, approvata ieri in seconda commissione, sono spalmati su vari settori: politiche sociali, cultura, lavori pubblici e sport.

Come spiegato dall’assessore al Bilancio Elena Angiani: «Avendo approvato il documento economico-finanziario previsionale il 31 dicembre, non è stato possibile tenere conto dell'avanzo di amministrazione e quindi applicare le parti di avanzo vincolato ed accantonato che contribuiscono a soddisfare alcune necessità di copertura finanziaria più propriamente politiche». Da qui il bisogno di ricorrere alla prima variazione.

Rimpinguati alcuni capitoli nell’ambito del sociale, tra cui l'aggiunta di 95.000 euro per le spese di accoglienza dei minori in casa famiglia, 20mila per l’assistenza scolastica per minori con bisogni educativi speciali, quasi 75mila per contributi alle famiglie per le rette negli asili nido, 25mila per convenzioni per attività educative e 15.000 euro per l’assistenza domiciliare degli anziani.

Sempre in tema di politiche sociali, sono stati stanziati finanziamenti da avanzo vincolato per alcuni progetti Pnrr.

Tra questi 1 milione e 460mila euro per la realizzazione e la gestione di appartamenti destinati ad anziani non autosufficienti e mezzo milione per la realizzazione di 5 alloggi per l’emergenza abitativa di persone in situazione di povertà estrema.

La novità arriva dal settore Cultura, in particolare per quanto riguarda le tribune per assistere al trasporto della Macchina di Santa Rosa. 80mila gli euro stanziati per l’affidamento della realizzazione delle tribune e per la vendita dei biglietti, il cui ricavato sarà introitato direttamente dal Comune per essere poi utilizzato per spese turistiche. Con l’imposta di soggiorno saranno poi finanziati 50mila euro per contributi per manifestazioni culturali e 12mila per incarichi professionali per Santa Rosa.

Nel terzo settore rientra anche lo stanziamento per la gara per l’acquisto dei nuovi scuolabus, finanziata in parte con avanzo accantonato per 595mila euro ed in parte con avanzo destinato agli investimenti per oltre 480mila.

«I 525mila euro che erano stati stanziati a questo scopo nel bilancio di previsione - ha specificato Angiani - vengono accantonati per il piano di risanamento della Francigena».

Per quanto riguarda i lavori pubblici, è stato stanziato complessivamente oltre 1,5 milioni.

Le somme più consistenti per la sistemazione dell’asse viario di via dell’Industria al Poggino (170mila euro) e 140mila per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali.

Inoltre 30mila per la manutenzione delle fontane storiche, 5000 per gli ascensori e 25mila relativi a servizi cimiteriali.

Importanti anche le somme stanziate per l’impiantistica sportiva.

100.000 euro per la manutenzione straordinaria dello stadio Rocchi, per la sistemazione del campo Rossi al Pilastro, per la recinzione del campo dell’Ellera, il completamento dei bagni pubblici del campo di Grotte Santo Stefano e, sempre nella frazione, l’impermeabilizzazione della copertura del bocciodromo. Inoltre 69mila euro sono destinati ad interventi di messa a norma del Palamalé, con il rifacimento del parquet ed altri interventi strutturali.

Nella manovra anche 50.000 euro per interventi straordinari sul canile municipale di Nove Pani e quasi 37mila di contributo provinciale per il potenziamento delle isole ecologiche.

La “pratica” della variazione, in seconda commissione, è stata sbrigata in maniera tranquilla e veloce. Senza colpo ferire e senza interventi da parte dell’opposizione