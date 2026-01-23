PHOTO
SANTA MARINELLA – L’ex sindaco Pietro Tidei torna a criticare la gestione commissariale, accusando la Commissaria prefettizia Desideria Toscano di non voler utilizzare importanti finanziamenti regionali ottenuti dalla precedente amministrazione. Dopo la rinuncia ai 200mila euro destinati agli interventi contro l’erosione costiera lungo l’Aurelia, secondo Tidei sarebbe ora a rischio anche il contributo di circa 500mila euro per la riqualificazione delle tribune dello Stadio Fronti.
Un finanziamento, spiega l’ex primo cittadino, conquistato grazie a progetti che portarono Santa Marinella ai vertici di una graduatoria regionale. Rinunciarvi significherebbe, a suo avviso, bloccare un percorso di sviluppo sportivo e sociale e privare la città di strutture moderne per i giovani atleti, con una perdita complessiva di circa 700mila euro di fondi regionali. Tidei invita quindi la Commissaria a riconsiderare le proprie scelte, riservandosi altrimenti di adire alle sedi opportune.
L’ex sindaco interviene anche sulla nuova piscina comunale, i cui lavori risultano fermi a causa di una controversia tra l’impresa e Città Metropolitana. Secondo Tidei, il Comune dovrebbe sollecitare l’applicazione delle penali per costringere l’impresa a completare l’opera. In caso di maggiori costi, aggiunge, spetterebbe a Città Metropolitana reperire le risorse necessarie, evitando il rischio di perdere i finanziamenti legati al rispetto delle scadenze.