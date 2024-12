Il Trasporto straordinario della Macchina di Santa Rosa in occasione del Giubileo non si farà per mancanza delle condizioni minime a cominciare dal fatto che i lavori in piazza del Comune termineranno il 31 luglio.

Lo ha detto la sindaca Frontini a conclusione dell’incontro avuto con il Sodalizio del facchini e, con l’occasione, ha polemizzato con la Regione per i 150mila euro che l’amministrazione Rocca ha stanziato per il trasporto straordinario.

‘’Ci sono stati due Trasporti straordinari nella storia della città: in occasione della visita di Papa Giovanni Paolo II e per 750 anni dalla nascita di S. Rosa – ricorda Frontini - Nel frattempo, abbiamo Giubilei ogni 25 anni, e la visita di Papa Benedetto XVI per cui non è stato fatto nessun Trasporto. Mancando la visita di Papa Francesco e con il cantiere di Piazza del Comune la cui data di chiusura è prevista oggi al 31 Luglio 2025, con tutte le difficoltà che quel cantiere sta portando per via delle indagini della Soprintendenza, non ci sono le condizioni minime per poter organizzare un Trasporto straordinario, diverso da quello del 3 settembre 2025, data per cui tutto sarà in ordine’’.