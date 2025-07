Lotta alla povertà estrema. Fenomeno, purtroppo in costante crescita, che l’amministrazione comunale cerca di contrastare ponendo in essere misure a supporto della popolazione interessata. E tra queste azioni rientra la realizzazione di un sistema territoriale diffuso per aiutare le persone in difficoltà abitativa. Nasce con questo obiettivo il progetto di housing sociale che prevede l’appalto per la ristrutturazione di 5 appartamenti, di proprietà comunale, da mettere a disposizione delle famiglie meno abbienti. Previsto un investimento da 500mila euro, finanziato con fondi Pnrr - Next generation Eu. Gli immobili sono ubicati in varie zone del territorio comunale: in via Tagete, in via Cesare Pinzi, in via Lago Monterosi, in viale Fiume e in via Malatesta.

Negli appartamenti individuati verranno eseguiti interventi di rifacimento impiantistico, demolizione e nuova realizzazione di pavimentazioni e di rivestimenti, sostituzione di infissi e porte di ingresso. Inoltre, per quanto riguarda gli alloggi siti in viale Fiume, via Lago di Monterosi e via Pinzi, saranno oggetto anche di una diversa disposizione degli spazi interni al fine di migliorare la qualità abitativa degli stessi.

Complessivamente il progetto “Housing First”, nato con lo scopo di favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora, vale 708mila euro di cui mezzo milione per i lavori di ristrutturazione e 208mila euro per servizi di gestione. A metà giugno è stato affidato a un tecnico esterno l’incarico per la revisione del progetto di fattibilità tecnico economica, per il progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nonché per il certificato di regolare esecuzione per un importo, comprensivo di oneri previdenziali e Iva, di poco più di 55mila euro.

L’affidamento dei lavori di ristrutturazione avverrà tramite procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara. La forma del contratto è quella di un appalto di lavori a misura e l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara.

Per individuare l’assegnatario dell’intervento, il Comune procederà a invitare 5 aziende che saranno selezionate tramite estrazione dall’elenco degli operatori economici del comune di Viterbo.

Come spiegato nella determina dirigenziale: “L’intervento è finalizzato alla realizzazione di un sistema territoriale diffuso di supporto al contrasto della povertà estrema, che valorizzi e metta in rete i servizi già presenti e implementi altre azioni, attraverso convenzioni tra pubblico e privato sociale, che possa essere obiettivo comune da costruire con le azioni del Pnrr per realizzare un welfare a responsabilità diffusa”