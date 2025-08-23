CIVITAVECCHIA – Mancano poche settimane all’inizio del nuovo anno scolastico e, per decine di famiglie della zona sud di Civitavecchia, l’incognita non riguarda libri e quaderni, ma un servizio essenziale: lo scuolabus. Nessuna linea attiva, infatti, per San Gordiano e Campo dell’Oro, dedicata in modo particolare agli studenti dell’Istituto Comprensivo Galice – che comprende infanzia, primaria e secondaria di primo grado – lasciando così scoperta l'intera area a sud della città.

La segnalazione arriva da un gruppo di genitori, che nei mesi scorsi si sono mossi per chiedere il servizio. Una mamma, che si è fatta rappresentante delle famiglie coinvolte, racconta: «Già alla fine dello scorso anno scolastico era emersa l’esigenza di avere uno scuolabus anche per chi deve raggiungere Campo dell’Oro e San Gordiano. Mi sono informata in Comune e mi è stato detto che fino a quel momento le richieste non erano state molte, ma che sarebbe bastata una raccolta di almeno dieci firme, da accompagnare a un modulo. Così ci siamo messi al lavoro: non solo le dieci firme, ma circa trenta, tutte di famiglie interessate. Una volta completato l’iter, però, ci siamo sentiti rispondere che non c’erano né fondi né mezzi disponibili. Eppure – aggiunge – su Civitavecchia ci sono già due scuolabus e un altro copre Borgata Aurelia. La zona sud resta invece esclusa, nonostante le domande ci siano». Il rischio è che già da settembre diverse famiglie siano costrette a riorganizzare la quotidianità: chi ha la possibilità userà l’auto privata, con i disagi legati al traffico e ai costi, mentre per altri addirittura potrebbe diventare inevitabile valutare un cambio di scuola, dopo aver sperato a giugno di vedere attivata la linea. Un disagio non da poco che, se non troverà soluzioni a breve, rischia di trasformarsi in un problema concreto per decine di famiglie. «Dispiace – conclude la mamma – perché tante persone rimarranno senza un servizio importante e utile».

