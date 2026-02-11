SANTA MARINELLA – Hanno preso il via ieri mattina, i lavori di riqualificazione dell'area adiacente Piazza Unità d'Italia nei pressi del Monumento ai Caduti in Via della Libertà. Si tratta di un intervento che era stato programmato a settembre dello scorso anno e riguarda il rifacimento totale della pavimentazione, il ripristino del marciapiede antistante e la realizzazione di un percorso tattile per non vedenti, oltre all'abbattimento di alcune barriere creando degli scivoli sui marciapiedi per avere un accesso più facile.

“Ringrazio il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune architetto Oliviero Di Giustino – ha scritto in una nota l’ex assessore Andrea Amanati - per aver portato comunque a termine l'avvio di questi lavori, perché erano anni che questo posto magnifico non vedeva manutenzioni e perché soprattutto bisogna continuare il percorso iniziato per abbattere tutte le barriere architettoniche presenti nella nostra città”.

Ieri intanto sono ripresi pure i lavori che riguardano la realizzazione della conduttura Acea nei pressi di Via lazio e il rifacimento del manto stradale.

L’arteria è stata chiusa all’altezza della ritonda davanti al supermercato Eurospin, nel quartiere Valdambrini, e la viabilità è stata ripristinata con il doppio senso in via Valdambrini.