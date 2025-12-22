CIVITAVECCHIA – «I cittadini residenti nel Comune di Civitavecchia chiedono al Sindaco Marco Piendibene di rivedere il progetto di riqualificazione di Piazza Regina Margherita, perché non condiviso con la cittadinanza, non rispondente alle reali esigenze dell’area del Mercato e basato sull’abbattimento ingiustificato degli alberi secolari della piazza». Dopo l’ennesima denuncia del Comitato cittadino, è iniziata una raccolta firme contro il progetto di restyling del mercato. Via la tensostruttura, infatti, restano i problemi sull’area, con i promotori della petizione che chiedono anche come «una parte dei fondi previsti venga destinata alla cura e messa in sicurezza degli alberi esistenti, al ripristino dell’assetto storico della piazza e a interventi di pavimentazione e strutture funzionali per i commercianti, nel rispetto del valore storico e identitario del luogo».

La raccolta firme sarà fatta sia in forma cartacea, con il banchetto che si può trovare anche a piazza Regina Margherita oppure online, a questo indirizzo

Tra i promotori dell’iniziativa Roberta Galletta, Simona Ricotti, Pierluigi Gabrielli, Marinella Scaccia e Marco Sterpa, a cui è possibile fare riferimento per i fogli firme.