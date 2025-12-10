La Provincia di Viterbo ha ufficialmente completato l’acquisto dell’immobile di via Cesare Pinzi 44, attuale sede dell’indirizzo artistico dell’Istituto “Francesco Orioli” di Viterbo.

Con la firma dell’atto notarile, avvenuta ieri mattina, l’edificio è passato ufficialmente alla Provincia, chiudendo un periodo di oltre tredici anni di affitto.

L’acquisto, definito dal consiglio provinciale con la deliberazione n. 32 del 31/07/2025, è stato completato al prezzo di 2.248.480 euro. Contestualmente è stato attivato il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, previsto dalla stessa delibera, a copertura dell’intera operazione.

«È un gesto concreto di buona amministrazione – ha dichiarato il presidente della Provincia Alessandro Romoli – Non pagheremo più un affitto che oggi ammonta a oltre 259mila euro l’anno, ma una rata annua di mutuo inferiore, con un risparmio immediato di circa 41mila euro ogni anno. E soprattutto, da oggi l’immobile diventa patrimonio pubblico, aprendo la strada a interventi, investimenti e manutenzioni più rapide ed efficaci».

La scelta di acquistare l’edificio nasce infatti dalla volontà dell’ente di tagliare progressivamente i costi dei fitti scolastici, che negli anni hanno pesato significativamente sul bilancio provinciale.

L’acquisizione permette inoltre alla Provincia di intervenire direttamente sulla struttura, superando le difficoltà tipiche degli immobili in locazione, soprattutto nella gestione delle urgenze tecniche legate all’attività scolastica.

«È un passo storico per l’edilizia scolastica del territorio – ha concluso il presidente Romoli – perché segna l’inversione di tendenza che avevamo programmato: meno affitti, più patrimonio pubblico, più efficienza per le scuole e per gli studenti».