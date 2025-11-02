Natale, la festa di luci e suoni per eccellenza.

E la città inizia a prepararsi per farsi trovare pronta, indossando il suo abito migliore per creare un’atmosfera sfavillante e gioiosa che attragga in centro residenti e turisti.

Con l’idea di dare vita a un affascinante itinerario natalizio che si snoda tra vie e piazze centrali e le attrazioni fantastiche del Village Christmas nel quartiere medievale di San Pellegrino.

Oltre alle casette di legno del mercatino natalizio riconfermato in via Marconi, piazza del Comune torna a essere il fulcro delle festività con l’installazione dell’albero - “sfrattato” negli ultimi due anni a causa dei lavori di ripavimentazione - e del bosco di Natale.

L’amministrazione comunale, come recita la delibera approvata dalla giunta il 21 ottobre, intende promuovere “iniziative che garantiscano adeguata visibilità alla città sotto il profilo turistico, in particolare attraverso l’installazione di luminarie e del tradizionale albero di Natale e dell’attivazione di iniziative varie di intrattenimento, nell’ottica di consolidare l’immagine di Viterbo come città particolarmente attrattiva nel periodo delle festività”. Una finalità da raggiungere tramite una serie di iniziative dettagliate anche con i relativi importi.

Dal noleggio, installazione, collaudo, manutenzione e smontaggio di luminarie aeree ed elementi 3d che renderanno le serate più festose e meno buie in via Garibaldi, via San Lorenzo, via Cavour, piazza Fontana Grande, via Ascenzi, via Marconi, Corso Italia, piazza delle Erbe, piazza Dante, via della Sapienza, via Roma, via Saffi, piazza del Comune, piazza della Rocca, via Cairoli, via Matteotti, via Amendola, via San Faustino, piazza San Faustino, via dell’Orologio Vecchio, via Santa Rosa, via Pianoscarano, via Cardinal La Fontaine, via Mazzini, piazza della Repubblica, via della Verità, via della Cava, via Fratelli Rosselli, piazza San Sisto per un importo massimo complessivo di 140mila 300 euro, alle installazioni “atte a valorizzare elementi architettonici della città” per una spesa massima di 30mila euro.

Poi 67.100 euro per l’installazione di Albero di Natale e Bosco in piazza del Plebiscito; 10mila euro per fornitura, noleggio e posa in opera di impianto audio di filodiffusione che per il periodo delle feste fornirà un “tappeto” musicale di carole natalizie ai passanti e ai visitatori di piazza del Comune, via Roma, via Saffi, piazza delle Erbe e Corso Italia;

circa 19mila euro per le attività di intrattenimento in piazza del Plebiscito in occasione dell’accensione dell’Albero, che sarà celebrata con l'esibizione di un coro gospel e fiocchi di neve artificiale, e per l’appuntamento con il cinema per bambini in piazza San Faustino e, infine, un rimborso spese per un massimo di 20mila euro per la realizzazione di allestimenti “idonei alla creazione di atmosfere natalizie nel quartiere medievale” di San Pellegrino.

Un programma che, complessivamente, prevede una spesa di 286mila 300 euro. Le disposizioni sono state emanate, ora non resta che trasformarli in atti concreti e iniziare a “cucire” una veste su misura per il Natale di Viterbo.