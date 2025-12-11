I viterbesi che hanno qualche anno sulle spalle sicuramente ricordano i rigidi inverni in cui, solitamente nel mese di gennaio, la neve cadeva copiosa in città. I leoni della fontana di piazza delle Erbe avevano “la barba”, come si usava dire per descrivere la formazione di ghiaccio sotto il muso. Negli ultimi anni il cambiamento climatico ha comportato stagioni meno fredde e comunque ha ridotto il numero di giornate invernali di freddo polare e gelo, così la neve in città ha fatto comparse sporadiche sotto forma di una spolverata di bianchi fiocchi. Da oltre una decina di anni in città non si sono verificati eventi nevosi significativi, tali da paralizzare la viabilità e mettere a rischio l’incolumità dei pedoni. È anche vero però che, il cambiamento climatico ci ha anche abituati a eventi estremi prima inconcepibili alle nostre latitudini nazionali. L’amministrazione comunale, per non farsi cogliere impreparata, ha quindi approntato il Piano neve 2025-2026 definendo le strategie di intervento da adottare in caso di necessità e i relativi fondi. 21.500 euro per il 2025 e 15mila euro per il prossimo anno, sono le cifre prenotate sull'apposito capitolo del bilancio 2025-2027. La struttura operativa prevede la creazione di un ufficio centrale, dislocato presso il settore Lavori pubblici e composto da rappresentanti di Comune, polizia locale e di Viterbo Ambiente, che coordinerà gli interventi di sgombero neve e di salatura che, come specificato nella delibera di giunta, “devono essere svolti con tempestività ed efficienza, onde evitare problemi alla pubblica incolumità e criticità alla circolazione sia dei veicoli che dei pedoni”. Compito della cabina di regia decidere anche dove far intervenire in maniera prioritaria mezzi spargisale e spazzaneve. La “flotta” da schierare è formata da un camion Iveco Daily e un Nissan Cabstar in dotazione ai cantonieri, un altro Cabstar con appendice spargisale, almeno 4 mezzi - due per spazzamento neve e due per spargere il sale - messi a disposizione da Viterbo Ambiente, come previsto nel capitolato d’appalto. E qualora gli eventi nevosi siano di particolare entità, l’ufficio centrale potrà richiedere il sostegno esterno di operatori economici che siano dotati di mezzi di sgombero neve dalle sedi e per lo spargimento di sale marino per evitare la formazione di lastroni di ghiaccio. Nella delibera approvata dalla giunta Frontini anche la “prescrizione” di attenzione massima verso i pedoni: “gli interventi inizieranno non appena cessate le precipitazioni a carattere nevoso e dovranno in primo luogo garantire il transito pedonale liberando dalla neve passaggi pedonali, marciapiedi, zone antistanti gli uffici pubblici e scuole”. Un’altra precisa disposizione a cui attenersi riguarda l’indicazione a provvedere “in via prioritaria, agli interventi all’interno delle mura civiche e nei tratti prospicienti gli accessi alle scuole, per poi passare all’esterno delle mura”. In particolare, per quanto riguarda il centro storico, si opererà sulle direttrici viarie principali mentre tra i tratti presi in considerazione fuori le mura spicca la zona di accesso verso l’ospedale Santa Rosa e le arterie ad alto scorrimento. Successivi interventi si dipartiranno dalle direttrici principali verso le vie interne dei quartieri. Il personale di polizia locale avrà il compito di presidiare gli incroci di Porta Fiorentina, passaggio a livello, sottopassaggio, Porta della Verità, Porta Romana, piazza Fontana Grande, piazza del Comune, piazza dei Caduti e piazza Verdi mentre due pattuglie circoleranno nelle zone non presidiate. Tutto predisposto dunque per un'eventuale emergenza neve, anche se l'auspicio è che tale evenienza non si verifichi.