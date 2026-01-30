SANTA MARINELLA – «Faccio mio l’appello della segretaria del PD di Santa Marinella Lucia Gaglione. Il Castello di Santa Severa rischia di chiudere: manca la nuova convenzione tra Comune, Regione e Lazio Crea».

È la denuncia della consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano. «La gestione CoopCulture scade, prorogata solo fino al 7 gennaio 2026 e poi fortemente ridotta fino al 31 marzo, e a oggi non c’è ancora un bando né una soluzione in house. Il Museo del Mare – ha spiegato Califano – è aperto solo nei weekend e l’intera offerta culturale è a rischio, con conseguenze su posti di lavoro e turismo. Parliamo di un patrimonio unico, che tutto il Mondo ci invidia. Più volte in questa legislatura ho presentato ordini del giorno e mozioni al presidente Rocca per sostenere e valorizzare questo gioiello, ma non ho avuto risposte. Bisogna intervenire, sbloccare lo stallo, garantire la continuità della gestione e definire una convenzione stabile. Non possiamo permettere che ritardi burocratici – ha concluso – facciano morire questa straordinaria ricchezza».