La gestione del fenomeno migratorio è in questi giorni al centro dell’attenzione delle istituzioni viterbesi.

La tematica venerdì è stata oggetto della riunione in prefettura del consiglio territoriale per l’immigrazione a cui hanno partecipato rappresentanti istituzionali, datoriali, sindacali e del Terzo settore che operano nell'ambito.

Nel corso dell’incontro, il prefetto Sergio Pomponio ha proposto l’avvio di una serie di tavoli tematici per discutere piani di intervento - relativi a vari aspetti: istruzione, alfabetizzazione e integrazione culturale; gestione delle fragilità socio sanitarie; emergenza alloggiativa e relativa mobilità; occupazione e formazione professionale - finalizzati a elaborare progetti condivisi per facilitare l'integrazione e individuare soluzioni alle problematiche più diffuse.

Intanto a livello operativo il Comune, tramite determina dirigenziale del V settore (Servizi sociali), ha approvato lo schema di contratto relativo alla procedura di gara europea, avviata lo scorso dicembre, per l’affidamento della gestione delle attività e dei servizi di accoglienza integrata a favore dei beneficiari del progetto Sai (ex Siproimi, Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) per un periodo di 36 mesi, dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Nelle specifiche di gara si evidenzia l’approvazione di un Piano finanziario Lotto unico 2026-2028 e la spesa complessiva di 3 milioni 690mila euro, per un periodo di 36 mesi, per l’accoglienza, la tutela e l'integrazione di 83 cittadini extracomunitari.

Il servizio non sarà suddiviso in più lotti in quanto, viene spiegato nella determina, “si tratta di un intervento di accoglienza che richiede omogeneità nella gestione e nel monitoraggio delle attività previste dal decreto del ministro dell’Interno”.

Nell’atto dirigenziale inoltre viene evidenziato che prima dell’avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti, nella fattispecie l’amministrazione comunale, “con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.