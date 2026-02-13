PHOTO
Foto LaPresse 22 Novembre 2022 Roma, Italia - Cronaca - Roma, Allerta meteo. Nella foto allagamenti e pioggia su Piazzale Ostiense
CIVITAVECCHIA – Il Centro funzionale regionale della Protezione Civile ha diramato un bollettino meteo, che prevede anche per il territorio di Civitavecchia un'allerta di colore arancione per la giornata di domani.
Secondo il bollettino, dalle prime ore di domani, sabato 14 febbraio 2026, e per le successive 12-18 ore, si prevedono anche sul territorio di Civitavecchia precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.
La Protezione civile ricorda di prestare la massima attenzione in ragione anche dell’imprevedibilità dei fenomeni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA