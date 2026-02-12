Una nuova rotatoria sulla Cassia. È stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune di Vetralla e Anas (società del Gruppo Fs Italiane), finalizzato alla realizzazione di una nuova rotatoria lungo la Strada statale 2 via Cassia, al km 65,900, in località Cura di Vetralla, in corrispondenza dell'ingresso del cimitero comunale e dell'intersezione con Via della Crocetta e Via del Giardino.

Alla firma hanno preso parte il sindaco di Vetralla, Sandrino Aquilani, Marco Moladori, responsabile della struttura territoriale Lazio di Anas, il consigliere regionale Giulio Zelli e i componenti della giunta comunale.

L’intervento si inserisce in un più ampio quadro di azioni volte al potenziamento dei livelli di sicurezza e alla razionalizzazione della circolazione lungo un tratto particolarmente trafficato dell'arteria, dove negli ultimi anni si sono registrate situazioni di criticità e rallentamenti, soprattutto in corrispondenza dell’intersezione interessata.

La realizzazione della rotatoria consentirà di disciplinare in modo più efficace i flussi veicolari, favorendo una maggiore fluidità del traffico e una significativa riduzione del rischio di incidentalità. L’opera contribuirà inoltre a rendere più sicuro e funzionale l’accesso al centro abitato, migliorando le condizioni di immissione e attraversamento in un nodo viario strategico per la mobilità locale.

In base a quanto previsto dal Protocollo, Anas provvederà alla progettazione, al finanziamento e alla realizzazione dell'intervento, confermando il proprio impegno costante nel garantire elevati standard di sicurezza e qualità della rete stradale di competenza. Il Comune di Vetralla assicurerà il necessario supporto nelle procedure autorizzative e negli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione dell'opera, in un’ottica di piena collaborazione istituzionale. Il protocollo d’intesa rappresenta un significativo esempio di sinergia tra istituzioni, orientata al miglioramento della viabilità e alla tutela della sicurezza degli utenti della strada, a beneficio dell’intero territorio.