TARQUINIA - Si è svolto giovedì scorso nella sala consiliare del Comune di Tarquinia un confronto tra istituzioni, mondo del commercio e scuola con l'obiettivo di rafforzare e rendere più aderente alle esigenze del territorio il percorso formativo dell'Istituto Alberghiero di Montalto di Castro. Dal prossimo anno scolastico, l'istituto entrerà ufficialmente a far parte dell'IISS Vincenzo Cardarelli di Tarquinia. Alla riunione hanno partecipato l'assessore allo sviluppo economico Andrea Andreani, gli operatori commerciali del territorio e la dirigente scolastica Laura Piroli.

Nel corso dell'incontro è stato evidenziato come il passaggio dell'istituto alberghiero sotto la guida del Cardarelli rappresenta un'opportunità significativa, ma anche una sfida, legata alla necessità di costruire un'offerta formativa sempre più vicina alle reali esigenze del mercato del lavoro. La dirigente scolastica Laura Piroli ha sottolineato l'importanza del confronto costante con istituzioni e tessuto produttivo locale per sviluppare percorsi formativi efficaci, in grado di offrire agli studenti competenze immediatamente spendibili e rispondenti ai bisogni del territorio.