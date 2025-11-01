A Viterbo si inizia a pensare già al Natale. Dal 15 novembre, infatti partiranno gli allestimenti del Christmas Village che sarà aperto fino al 6 gennaio. Il Comune di Viterbo, infatti, ha autorizzato, con deliberazione della giunta comunale n.368 del 17 ottobre scorso, la Fantaworld srl a replicare l’esperienza degli anni passati perché “risulta di notevole interesse per l’Amministrazione in quanto idonea a garantire una adeguata animazione del Quartiere medievale e di buona parte del Centro Storico nel periodo natalizio, proponendo attrazioni di livello già sperimentate ovvero innovative ed in grado di assicurare visibilità alla Città sotto il profilo turistico ed una migliore fruizione degli spazi pubblici da parte della cittadinanza tutta”.

Com’è esplicitamente indicato nella stessa delibera “i costi del Viterbo Christmas Village 2025/2026 senza alcuna eccezione, dovranno essere coperti dagli introiti ottenuti dalla vendita dei biglietti da parte di Fantaworld Srl e dagli ulteriori introiti connaturati all'iniziativa”.

Il villaggio di Natale garantirà “una adeguata animazione del Quartiere medievale e di buona parte del centro storico nel periodo natalizio” proponendo, come si legge negli atti, “attrazioni di livello già sperimentate ovvero innovative ed in grado di assicurare visibilità alla città sotto il profilo turistico ed una migliore fruizione degli spazi pubblici da parte della cittadinanza tutta”.

Alle tradizionali location di piazza S. Carluccio, S. Pellegrino, piazza della Morte, piazza S.Lorenzo, quest’anno si aggiungono i locali dell’ex ristorante La Zaffera.

L’amministrazione comunale precisa che “gli stands destinati alla vendita dovranno essere rispettosi del decoro e dell’estetica del quartiere medievale, con esclusione pertanto di truck food et similia e che l’importo del biglietto cumulativo per tutte le attrazioni (fatta eccezione per le attrazioni per le quali si preveda espressamente una bigliettazione separata) dovrà essere in linea con quello degli anni precedenti