SANTA MARINELLA – La Commissaria Prefettizia, Dott.ssa Desideria Toscano, esercitando i poteri sostitutivi del Consiglio Comunale, ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 e la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP).

L’approvazione della Nota di aggiornamento al DUP rappresenta il presupposto per la guida operativa della città, permettendo di aggiornare le linee programmatiche dell’amministrazione in base ai traguardi già raggiunti e a quelli ancora da consolidare.

Il bilancio delinea un quadro di solida stabilità finanziaria, con una gestione delle entrate e una tempestività dei pagamenti nettamente migliorate.

La linea scelta dalla Commissaria è improntata alla prudenza e alla continuità.

Il DUP si concentra sulla manutenzione ordinaria, sul sociale e il ciclo dei rifiuti, evitando scelte politiche discrezionali che spettano alla futura amministrazione.

Nonostante la natura tecnica della gestione commissariale, il documento individua obiettivi chiari per il decoro e il benessere della comunità, come il potenziamento della cura del verde pubblico e l'ottimizzazione della raccolta differenziata, con l'obiettivo di ridurre i conferimenti in discarica attraverso maggiori controlli.

Per quel che riguarda la scuola si punta al mantenimento degli standard di assistenza e supporto alle famiglie in difficoltà economica. Confermati anche gli interventi a sostegno dei servizi sociali e l’attivazione di nuovi servizi di assistenza al cittadino in collaborazione con il distretto socio-sanitario.

Nel turismo si mira a sostenere iniziative di valorizzazione delle potenzialità inespresse del territorio e promuovere percorsi di sviluppo, manifestazioni culturali e turistiche.

Si punta allo sviluppo delle attività svolte presso la biblioteca comunale come volano culturale della città e delle relazioni del Museo con le diverse istituzioni culturali, anche attraverso nuovi strumenti di comunicazione.

Nel programma triennale delle opere pubbliche previste vi sono gli interventi a difesa del litorale costiero a Santa Severa, la messa in sicurezza da dissesto franoso del tratto della via Aurelia e l’incrocio con via della Repubblica, l’intervento di riqualificazione della Casina Trincia e la realizzazione isola ecologica in via Cartagine a Santa Severa.

L'azione della Commissaria Toscano funge, quindi, da vero e proprio paracadute istituzionale.

Approvando il bilancio prima delle elezioni della primavera 2026, la gestione commissariale consegna ai futuri vincitori una "macchina pronta all'uso".

L'approvazione del Dup e del Bilancio di previsione congelano dunque la situazione finanziaria, mettendo al riparo l'Ente da rischi di insolvenza e garantendo che la prossima amministrazione possa insediarsi su basi solide e già operative.