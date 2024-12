Il turismo a Viterbo continua a crescere. I dati relativi agli arrivi e alle presenze nel primo semestre dell’anno sono stati illustrati in Consiglio comunale dall'assessore al Turismo Silvio Franco. «Nonostante il 2023 sia stato un anno straordinario, segnando un incremento di arrivi e presenze del 20% rispetto all’anno precedente e ancora maggiore rispetto al periodo pre-covid, il primo semestre del 2024 - ha detto - non solo ha visto il consolidamento di questo risultato, ma addirittura un ulteriore piccolo incremento dei flussi turistici. Gli arrivi sono aumentati dello 0,5% e le presenze del 2%, segnalando quindi un aumento della permanenza media rispetto al 2023. Per quanto riguarda invece gli introiti della tassa di soggiorno, che costituisce l’unico parametro certo per misurare l’andamento del settore, abbiamo un piccolo aumento di circa mille euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente».

L'assessore Franco spiega anche l’equivoco che si era prodotto rispetto ad un presunto calo di sei mila euro della tassa di soggiorno nel secondo trimestre del 2024. «In questa circostanza - dice l’assessore - si è verificata l’esigenza di procedere all'accertamento dell’introito della tassa in maniera anticipata rispetto al completamento del periodo di versamento da parte delle strutture ricettive perché gli uffici hanno avuto la necessità di fare fronte ad esigenze di spesa coperte dagli introiti della tassa stessa. Quell’accertamento era quindi relativo ad un periodo inferiore al trimestre; infatti adesso che abbiamo i dati completi, registriamo mille euro in più. Senza fare del trionfalismo – aggiunge – non possiamo non osservare che la tendenza in atto è comunque positiva». L’assessore ha anche commentato i dati emersi nel recente incontro in Provincia. «Pur avendo solo il 20% degli abitanti della provincia, Viterbo - ha concluso - al netto dei campeggi, ha totalizzato quasi il 70% degli arrivi turistici in tutta la Tuscia».