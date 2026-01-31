CIVITAVECCHIA – L’Associazione Astrofili Civitavecchia – A.P.S. organizza un nuovo corso di astronomia dedicato a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla conoscenza del cielo e delle meraviglie dell’Universo, dal Sistema Solare fino allo spazio profondo. Il corso, intitolato “Viaggio dal nostro pianeta allo spazio profondo”, guiderà i partecipanti in un percorso divulgativo e pratico che permetterà di esplorare il sistema solare, conoscere stelle e galassie, imparare le tecniche di base per osservare il cielo.

L’inizio delle attività è previsto per il 19 febbraio e gli incontri si svolgeranno presso la sede Auser di Civitavecchia, in via Santa Barbara 5/7, punto di riferimento per le attività dell’Associazione Astrofili Civitavecchia.

«Il corso – spiegano – rappresenta un’importante occasione per appassionati, curiosi e principianti di avvicinarsi all’astronomia attraverso la guida di esperti e soci dell’associazione, in un contesto aperto alla divulgazione e alla partecipazione. Un’opportunità per iniziare un vero viaggio tra pianeti, stelle e galassie, partendo proprio dal nostro cielo».

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Stefano De Fazi (347 0372176) e Stefano Brocco (373 7547645). Email: aac.astrofili@yahoo.it

Aggiornamenti e attività dell’associazione sono disponibili anche sulla pagina Facebook A.A.C. Associazione Astrofili Civitavecchia.