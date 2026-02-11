SANTA MARINELLA – Non c’è pace per il quartiere Valdambrini a Santa Marinella. Mentre i cantieri Acea procedono per migliorare la rete idrica della zona, per i residenti la quotidianità si è trasformata in una corsa a ostacoli. L’ultimo capitolo di questa saga di disagi, iniziata con l'opera di Acea oltre un anno e mezzo fa, riguarda la totale assenza di connessione internet. Da diversi giorni, in concomitanza con gli scavi operati dalla società che esegue i lavori per opera di Acea, il segnale della fibra e dell'ADSL è svanito nel nulla.

Il sospetto dei residenti, ormai quasi una certezza, è che durante le operazioni di scavo siano stati accidentalmente danneggiati i cavi della rete fissa. Un blackout digitale che non accenna a risolversi, in un'epoca in cui la connessione internet è considerata un servizio essenziale al pari dell'energia elettrica. "Non è solo un problema di svago," lamenta un residente di Via Basilicata. "Qui c'è gente che lavora con internet, ragazzi che ci studiano. Siamo isolati e nessuno ci dà tempi certi." Nonostante le segnalazioni inoltrate ai vari gestori telefonici e al Comune, la situazione appare bloccata. Se da un lato le ditte incaricate da Acea proseguono con gli interventi idrici, dall'altro le squadre di riparazione della rete dati sembrano faticare a intervenire in un cantiere ancora aperto e "delicato". I disagi legati ai lavori Acea nel quartiere Valdambrini non sono una novità: tra viabilità stravolta, polvere e rumore, la pazienza degli abitanti era già al limite. La perdita della connessione è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

I cittadini chiedono chiarezza sui tempi di ripristino della rete internet e sulla fine dei lavori di Acea.