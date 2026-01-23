SANTA MARINELLA – Il Forum "La voce delle donne", si è costituito da pochi giorni, ma sta già attirando l'attenzione della comunità locale. Un’iniziativa nata per dare spazio e rappresentanza alle cittadine di Santa Marinella e Santa Severa.

La presentazione ufficiale del gruppo e del suo programma si terrà giovedì 29 gennaio alle ore 17:30, presso la Sala Grande dello Sporting Club di Santa Marinella. Un’occasione aperta a tutta la cittadinanza per conoscere da vicino le promotrici e le finalità del progetto. "Siamo un gruppo che ha deciso di sollecitare un confronto più ampio sulle istanze delle donne, sia a livello cittadino che su temi di interesse nazionale e internazionale", spiegano le rappresentanti del Forum. "In particolare, in questa fase, crediamo sia fondamentale affrontare i temi della parità di genere e dell’abbattimento degli stereotipi, formulando proposte concrete e iniziative di promozione sociale legate alla vita della nostra città". Il Forum ha già individuato alcuni temi da portare all’attenzione delle istituzioni e della società civile come l'istituzione di uno sportello antiviolenza dedicato alla prevenzione e l'ampliamento dei servizi del Consultorio Familiare, con focus sul sostegno psicologico, in particolare per le nuove generazioni. Tra i propositi anche la promozione di iniziative di supporto per le donne migranti presenti sul territorio. Sebbene il territorio abbia già visto nascere organizzazioni simili in passato, "La voce delle donne" punta su una formula differente. Alla domanda su cosa distingua questa esperienza dalle altre, le rappresentanti rispondono con chiarezza: "Siamo un gruppo aperto e non istituzionalizzato. Il nostro è uno spazio libero e informale, dove ogni donna può far sentire la propria voce e impegnarsi in un progetto che vuole essere, al contempo, incisivo e inclusivo”.