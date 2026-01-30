SANTA MARINELLA – Si è tenuta giovedì sera, presso lo Sporting Club, la presentazione ufficiale del Forum "La Voce delle Donne". La comunità ha risposto con entusiasmo all'iniziativa, nata per mettere al centro del dibattito cittadino il ruolo, le sfide e le proposte delle donne del territorio. "Non è stata solo una presentazione, ma un vero e proprio momento di confronto- spiegano le promotrici del progetto- Vedere una sala così piena ci dà la carica per lavorare sodo. La Voce delle Donne non è un nome astratto, ma un impegno concreto per far sì che ogni cittadina possa sentirsi rappresentata e ascoltata." Il successo di presenze del primo appuntamento è solo il nastro di partenza. Tante le idee e i suggerimenti che sono stati proposti durante l'incontro. La sfida ora si sposta sull'operatività: trasformare l'energia sprigionata in progetti tangibili ed iniziative concrete, da sottoporre all'attenzione della prossima ammnistazione comunale. L'invito a partecipare è esteso a tutte le cittadine che vogliano dare il proprio contributo di idee e competenze. La strada è tracciata, e la voce delle donne di Santa Marinella sembra essere più chiara che mai.