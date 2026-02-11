CIVITAVECCHIA – Civitavecchia ospiterà l’iniziativa culturale e formativa “I Giusti nello Sport”, promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali e dal Delegato allo Sport Patrizio Pacifico, nonché realizzata in collaborazione con la Fondazione Gariwo e con la Comunità di Sant’Egidio.

Dal 16 al 25 febbraio 2026, presso l’Aula Pucci, sarà visitabile la mostra fotografica dedicata alle storie di atleti e di protagonisti dello sport che, nel corso della storia, si sono distinti per coraggio, per responsabilità civile e per difesa dei diritti umani. L’esposizione sarà aperta al pubblico dalle ore 10 alle ore 12, esclusi il sabato e la domenica.

Sempre nell’ambito dell'iniziativa sui 'Giusti nello Sport', il 25 febbraio 2026 alle ore 10 si terrà un incontro con il giornalista e scrittore Joshua Evangelista, che presenterà alcune storie tratte dal libro “Storie dei giusti dello sport”, di cui è coautore. Un incontro, quest'ultimo, che è rivolto agli studenti delle scuole del territorio, che potranno partecipare con una rappresentanza di 40 persone per ciascun istituto, tra studenti e accompagnatori, con l’obiettivo di promuovere momenti di riflessione e di approfondimento sui valori educativi e sociali dello sport.

«Promuovere iniziative che uniscono sport, cultura e memoria significa rafforzare i concetti di inclusione e di responsabilità civile all’interno della collettività, soprattutto tra i più giovani» – dichiara il Sindaco Marco Piendibene.

«Questa iniziativa rappresenta una preminente occasione di riflessione e di crescita per la nostra comunità studentesca – dichiara l’Assessora ai Servizi Sociali Antonella Maucioni – perché mette al centro il valore dello sport come strumento di trasmissione di principi fondamentali come il rispetto, la solidarietà e la responsabilità sociale. Coinvolgere il mondo scolastico in percorsi di memoria e di testimonianza significa contribuire alla costruzione di una società più consapevole e coesa».

Sottolinea l’importanza dell’iniziativa anche il Delegato allo Sport Patrizio Pacifico: «Lo sport non è solo competizione, ma rappresenta un potente veicolo di valori e di crescita personale. Raccontare le storie dei 'Giusti nello Sport” significa offrire ai ragazzi e alle ragazze dei modelli positivi, capaci di trasmettere essenziali messaggi educativi. Iniziative come questa rafforzano il rapporto tra sport, cultura e cittadinanza attiva».

L’Amministrazione comunale invita le scuole cittadine a prendere parte all'iniziativa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA