ALLUMIERE - Domenica primo febbraio l’associazione “La Casa nel bosco” propone un’esperienza gratuita di Forest Therapy e laboratorio di arte-terapia nel suggestivo faggeto di Allumiere.

L’incontro, promosso nell’ambito di “Vivi Parchi” del Lazio, accompagnerà i partecipanti alla riscoperta della luce invernale e dei lenti ritmi della natura, dalle ore 9:30 alle 12:30, con prenotazione obbligatoria.

Allumiere si prepara, quindi, ad accogliere una giornata di benessere immersa nella natura. Domenica il faggeto dei Monti della Tolfa ospiterà, infatti, un appuntamento speciale dedicato alla “Forest Therapy” e alla rinascita della natura invernale, organizzato dall’ets “La Casa nel bosco”.

L’evento fa parte del programma regionale Vivi Parchi del Lazio e si intitola: “Il ritorno della luce e la lenta rinascita della natura”, un richiamo diretto ai ritmi silenziosi del bosco in questa fase dell’anno, quando il paesaggio si apre alla luce e prepara lentamente il ciclo stagionale della primavera.

L’esperienza unirà Forest Therapy e laboratori di arte-terapia pensati per stimolare l’ascolto interiore, la creatività e il rapporto sensoriale con l’ambiente naturale.

Un percorso che si inserisce pienamente nelle pratiche di benessere ecologico e di connessione uomo-natura, sempre più diffuse negli ultimi anni.

Le attività si svolgeranno dalle ore 9:30 alle 12:30, con appuntamento presso il piazzale Cesare Moroni ad Allumiere. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria (chiamare Barbara al 339 3341172).

L’iniziativa conta sul sostegno del museo civico di Allumiere, della Regione Lazio e dei circuiti dedicati alla valorizzazione dei parchi e delle aree protette.

Da rilevare che informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito del museo civico: www.museocivicoallumiere.it.

Un’occasione imperdibile per riscoprire il valore terapeutico dei boschi e per concedersi una pausa rigenerante in uno dei luoghi più affascinanti del comprensorio dei Monti della Tolfa, ossia il meraviglioso Parco Naturale del faggeto.