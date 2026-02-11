SANTA MARINELLA – In un’era dove la violenza sulle donne, il bullismo, i maltrattamenti agli anziani e i disabili è sempre in agguato, l'associazione Asd Il Melograno, metterà in campo un corso di autodifesa legalmente riconosciuta dallo Stato e dal Coni.

“L'associazione – commenta la presidentessa de Il Melograno Stefania Abbatiello – dal mese di marzo, farà partire il corso di difesa personale aperto a tutti, donne e uomini.

Il corso si rivolge anche agli anziani e ai diversamente abili, perché l’associazione promuove il benessere della persona, sviluppando le abilità personali senza distinzioni.

Il corso si svolgerà presso la palestra della scuola media Carducci, con giorni e orari da stabilire in accordo con il Comune.

Il corso sarà tenuto da Francesco Sanna, istruttore e allenatore Taekwondo terzo dan, riconosciuto dal Coni con esperienza anche di Tang su do, Krav Maga, Kansen Ryu, Taichi chuan, Mma.

Per la lezione, sarà sufficiente munirsi di una tuta da ginnastica e scarpe idonee da usare solo in palestra.

Ulteriori accessori saranno forniti dall'associazione.

A fine corso, per celebrare il lavoro svolto dagli allievi, si svolgerà un saggio con consegna di attestati di partecipazione, alla presenza dell’assessore regionale allo sport ed altre autorità.

Per l’iscrizione è prevista una quota di 10 euro con assicurazione compresa.

Per qualsiasi altra informazione ed iscrizione contattare il numero 347.9394170.