ALLUMIERE – Nuovo corso per l’A.N.P.I. di Allumiere. Nei giorni scorsi si è svolta l’assemblea degli iscritti della sezione locale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, chiamata a rinnovare le cariche direttive. Al termine di un confronto partecipato e costruttivo, Diego Piroli è stato eletto nuovo presidente. Un passaggio significativo per una realtà che ad Allumiere rappresenta da anni un punto di riferimento nel panorama associativo e civile, impegnata nella tutela e nella diffusione dei valori della Resistenza e della Costituzione. L’elezione di Piroli si inserisce in un percorso che punta al rinnovamento, senza perdere il legame con la storia e con il lavoro portato avanti finora dalla sezione. Nel suo intervento programmatico, il neo presidente ha sottolineato come la memoria storica debba essere vissuta non soltanto come ricordo del passato, ma come strumento essenziale per leggere il presente e orientare il futuro. Tra le priorità del nuovo mandato spicca il coinvolgimento delle nuove generazioni, con l’avvio di progetti e collaborazioni con le scuole del territorio, finalizzati a trasmettere i valori della Resistenza e della cittadinanza attiva. Accanto a questo, l’A.N.P.I. di Allumiere intende rafforzare il proprio ruolo di presidio culturale, attraverso l’organizzazione di dibattiti, presentazioni di libri e incontri pubblici dedicati ai temi della democrazia e della Costituzione. Centrale sarà anche il capitolo delle collaborazioni istituzionali, con l’obiettivo di consolidare il dialogo con il Comune e con le altre realtà associative del paese e del comprensorio. Piroli sarà affiancato da un direttivo rinnovato, nel quale convivono figure storiche dell’associazionismo locale e nuovi ingressi, segno di una volontà di crescita e apertura.

«Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità – ha dichiarato a margine dell’elezione –. L’A.N.P.I. di Allumiere continuerà a essere un punto di riferimento per chiunque si riconosca nei principi di democrazia, libertà e giustizia sociale». Il neo presidente dell’ANPI di Allumiere, Diego Piroli, ha voluto esprimere parole di gratitudine e impegno all’inizio del suo mandato. «Con grande stima e affetto ringrazio Catia Galimberti per aver svolto il ruolo di presidente dell’A.N.P.I. in maniera eccelsa. Ringrazio il direttivo per avermi dato fiducia nel ricoprire questo ruolo prestigioso e importante». Piroli ha poi sottolineato quello che sarà l’orientamento della sua presidenza: “ascolto, dialogo e partecipazione”. «Sarà nel mio interesse - ha sottolineato il presidente - ascoltare e dialogare con tutte le persone che si rispecchiano negli ideali costituzionali e democratici dell’antifascismo». Tra i punti centrali del suo intervento il valore della memoria storica e l’attenzione al presente: «Fondamentale la divulgazione della memoria storica, locale e nazionale, ma soprattutto un’attenta vigilanza per il presente e per il futuro». Il presidente dell’Anpi ha poi concluso il suo primo commento con un appello alla comunità: «Spero di poter portare avanti questo mandato con diligenza e serietà, certo della partecipazione di tutti gli allumieraschi e delle realtà sociali antifasciste del territorio».

La nomina è stata accolta con interesse dalla cittadinanza, che guarda alla sezione come a una presenza attiva e vigile nel tessuto sociale, in un momento storico che richiede consapevolezza, partecipazione e attenzione ai valori democratici