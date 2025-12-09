CIVITAVECCHIA – Nel corso dello scalo a Civitavecchia di mercoledì scorso, Costa Toscana, ammiraglia della flotta Costa Crociere, ha aperto le sue porte a un gruppo di bambini e loro accompagnatori per offrire loro un’esperienza unica. Tra attività ludiche, momenti interattivi e occasioni di apprendimento, i piccoli ospiti hanno vissuto una giornata speciale in un contesto straordinario, dove il mare diventa scenario di emozioni e crescita.

Dal 2019, Ferrero e Costa Crociere collaborano per portare il programma “Joy of moving” a bordo delle navi e nelle comunità locali, con l’obiettivo di valorizzare il gioco come strumento di sviluppo. La partnership si fonda su valori condivisi e sulla convinzione che il movimento e il gioco siano elementi essenziali per favorire la crescita fisica, personale e relazionale dei bambini, creando opportunità di apprendimento e benessere in contesti unici.

Kinder Joy of moving, il progetto di responsabilità sociale del Gruppo Ferrero che promuove l’attività fisica a misura di bambini e famiglie in modo coinvolgente e gioioso, ha arricchito le attività proposte ai bambini a bordo delle navi Costa con attività studiate ad hoc, basate su un metodo educativo innovativo, chiamato Joy of moving. Il metodo pone al centro il bambino attivo, favorendo lo sviluppo delle competenze motorie, cognitive, emotive e sociali. Ne è nato un progetto innovativo e originale che si svolge a bordo delle navi Costa, pensato per famiglie, insegnanti, educatori e allenatori, che promuove la gioia del movimento attraverso il gioco.

Dal mese di agosto, grazie a questa iniziativa che ha coinvolto anche le comunità locali delle destinazioni toccate dalle navi Costa, tre gruppi di 25 bambini di Civitavecchia, di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, hanno vissuto un’esperienza indimenticabile a bordo delle ammiraglie Costa Smeralda e Costa Toscana, durante i rispettivi scali nel porto laziale. A bordo, i bambini sono stati accompagnati dagli animatori Costa, professionisti che ogni giorno si dedicano alle attività per i più piccoli. Hanno partecipato a giochi e attività ludico-motorie pensate per stimolare creatività e movimento. Dopo una mattinata “in movimento”, che ha incluso anche un tuffo nelle piscine della nave, i piccoli ospiti e i loro accompagnatori hanno concluso la giornata con un pranzo speciale a bordo, in un’atmosfera di festa e convivialità. I gruppi, composti da circa 25 bambini ciascuno per un totale di quasi 80 partecipanti provenienti da associazioni e scuole locali, hanno avuto l’opportunità di incontrare i comandanti di Costa Smeralda e Costa Toscana, che li hanno accolti con un caloroso saluto. La giornata si è conclusa con una visita guidata alle navi, per scoprire da vicino gli spazi e le curiosità delle ammiraglie Costa.

Questi eventi sono stati resi possibili grazie alla preziosa collaborazione tra Costa Crociere, Ferrero, e la vicesindaca di Civitavecchia Stefania Tinti, agenzia Medov e Roma Cruise Terminal, con la collaborazione di Port Mobility per il servizio di trasporto offerto.

Alla luce dell’ottimo riscontro, l’iniziativa sarà presto estesa ad altre realtà del territorio, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di bambini in esperienze educative e divertenti, all’insegna della “Joy of Moving”.