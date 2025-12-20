In questi giorni si è concluso con successo il concorso “Dal 25 aprile alla Costituzione”, iniziativa del comune di Civitavecchia su progetto dell’ANPI e finanziata con il contributo della regione Lazio. Progetto che mirava, all’interno delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione, ad approfondire la storia della Resistenza. Gli studenti e le studentesse delle classi V (circa 650 allievi) degli istituti superiori cittadini hanno partecipato a un ciclo di conferenze, che ha visto la presenza di professori universitari e storici della Resistenza di rilievo.

Al termine dei seminari gli studenti e le studentesse hanno presentato degli elaborati con le loro riflessioni sui temi affrontati. Gli autori degli elaborati migliori sono stati premiati con una targa ricordo e con un viaggio premio a Roma nei luoghi della memoria. I premiati insieme ai loro docenti sono stati accompagnati in un percorso guidato che va dal Museo Storico della Liberazione di Via Tasso al mausoleo delle Fosse Ardeatine. Dalle testimonianze dei docenti non pochi sono stati gli spunti di riflessione e i momenti di commozione che sono stati offerti a dimostrazione di una sentita partecipazione.

L’ANPI che nella cura e trasmissione dei valori della Resistenza ha la sua missione esprime grande soddisfazione per il risultati dell’iniziativa. Forti di questi risultati, nell’anno venturo l’ANPI rinnoverà il suo impegno con le nuove generazioni per la memoria dei patrioti che con la Resistenza contribuirono all’edificazione della Costituzione antifascista con nuove iniziative dedicate alle scuole locali.