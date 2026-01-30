Un'ampia e profonda area depressionaria di origine artica si estende, presentando due valori minimi di pressione atmosferica al suolo sul Nord Atlantico e in prossimità delle isole Britanniche, rispettivamente di circa 965hPa e 995hPa, dalla penisola di Terranova fino a raggiungere la penisola Iberica, il bacino del Mediterraneo, la nostra Penisola e i Paesi dell'Europa orientale. Un'area secondaria di bassa pressione è prevista formarsi in prossimità della Sardegna, con un valore minimo di pressione atmosferica al suolo di circa 995hPa. Il flusso di correnti dominarti permane quello zonale e segue una direttrice di moto orientata, mediamente, da Ovest-NordOvest verso Est-SudEst, in seno al quale si formano e si muovono diverse perturbazioni, che con brevi intervalli tra loro, raggiungono la nostra Penisola. La descritta configurazione barica porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato che nel corso della giornata, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesseranno tutte le nostre regioni. Da evidenziare che i periodi caratterizzati dalle descritte condizioni meteorologiche, saranno intervallati da temporanee fasi segnate da condizioni di tempo parzialmente stabili, che consentiranno il manifestarsi di temporanee schiarite. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle zone alpine e prealpine nord-orientali, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici generalmente in media. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente inferiori sul basso Piemonte, sulla Liguria e sulle due Isole maggiori, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in media o leggermente superiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI SABATO 31 GENNAIO 2026 PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Est (Levante) e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi. Da metà giornata circa ruoterà gradualmente fino a disporsi di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità da debole a localmente moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso in prossimità della costa e mosso a largo.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media nei valori minimi e in media o leggermente superiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.