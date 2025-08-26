Le regioni settentrionali e più marginalmente la Sardegna e le regioni centrali, saranno interessate da un avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza in quota, mediamente, da ponente. In seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi che porteranno ad avere generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso al Nord. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, con particolare riferimento alla seconda parte della giornata, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Al Centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità. Le regioni meridionali e la Sicilia saranno interessate da un promontorio, che vi ricordo rappresenta un'area di alta pressione in quota, di origine sub-tropicale, che porterà ad avere generali condizioni di tempo stabile e soleggiato. Su dette aree geografiche, nel corso delle ore pomeridiane, in prossimità dei rilievi potrebbero formarsi degli addensamenti nuvolosi anche consistenti, dovuti allo sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici generalmente media, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, sulla Sardegna avremo dati termici leggermente superiori. Nei valori massimi si registreranno dati termici in media, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni peninsulari, mentre sulle due isole maggiori avremo dati termici superiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 27 AGOSTO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite, anche ampie, si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Est (Scirocco) e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi fino a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere inizialmente poco mosso, con moto ondoso in graduale aumento nel corso della giornata, fino ad avere condizioni di mare generalmente mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici generalmente in media sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.