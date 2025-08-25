Siamo interessati dal transito di un cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione, che si muoverà secondo una direttrice di moto, mediamente, da Ovest-NordOvest verso Est-SudEst. Figura barica che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, durante la giornata avremo delle schiarite, anche ampie, che si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi. Questi ultimi potranno risultare localmente anche consistenti, dovuti allo sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna, potrebbero formarsi nel corso delle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Le descritte condizioni meteorologiche, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici generalmente media, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi si registreranno dati termici in media o leggermente inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni peninsulari, mentre sulle due isole maggiori avremo dati termici in media o leggermente superiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 26 AGOSTO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite, anche ampie, si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti. Sulle zone interne e collinari a detta nuvolosità, nel corso delle ore pomeridiane, potranno essere associate delle locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi fino a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici generalmente in media sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari nel corso delle ore notturne.