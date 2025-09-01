La pressione atmosferica sulla nostra Penisola tenderà gradualmente a diminuire in seguito all'approssimarsi da occidente di un cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione, legato ad una profonda area di bassa pressione, prevista collocarsi con un valore minimo di pressione atmosferica al suolo di circa 990hPa sul Nord Atlantico. Figura barica che ci esporrà ad una avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza in quota, mediamente, da SudOvest, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. La descritta configurazione barica, nella sua interezza porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesserà tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, su l'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente inferiori al Nord, sulla Sardegna, sulle regioni dell'alto e medio versante tirrenico e relative zone interne e sulla Campania. Sulle restanti zone del Paese avremo valori termici superiori rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 2 SETTEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con associate precipitazioni da isolate a sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità, non si esclude possano aversi locali grandinate. Nel corso della mattinata seguirà un contenuto e graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, che porterà ad una parziale dissipazione della copertura nuvolosa, tale che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Est (Scirocco) e sarà di intensità moderata con possibili locali rinforzi fino a forte. Nel corso della mattinata ruoterà fino a disporsi di direzione di provenienza da Sud-Ovest (Libeccio) e sarà di intensità da moderata a forte, la tendenza sarà verso una graduale attenuazione nel corso della serata.

Lo Stato del mare: è previsto essere da molto mosso a localmente agitato.

Le Temperature: sono previste in contenuto aumento nei valori minimi e in diminuzione nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori nei valori minimi e in media o leggermente inferiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa nel corso della notte sulle zone collinari ed in occasione del manifestarsi di fenomeni precipitativi a carattere di rovescio o temporale.