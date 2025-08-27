Saremo interessati dalla parte orientale di un cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione, legato ad una profonda area di bassa pressione presente sulle isole Britanniche. Figura barica che ci esporrà ad una avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza, mediamente, da SudOvest, che farà sentire i suoi effetti sulle principalmente sulle regioni settentrionali e più da marginalmente sulla Sardegna e sulle regioni centrali. Situazione favorirà la formazione di diversi sistemi nuvolosi che porteranno ad avere generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso al Nord. A detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità, che potranno far registrare cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Al Centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti. A detta nuvolosità, sulla Toscana nel corso della seconda parte della giornata, e sull'alto Lazio in tarda serata, potranno essere associate dei fenomeni precipitativi a prevalente carattere di rovescio o temporale. Le regioni meridionali e la Sicilia saranno interessate da un promontorio, che vi ricordo rappresenta un'area di alta pressione in quota, di origine sub-tropicale, che porterà ad avere generali condizioni di tempo stabile e soleggiato. Su dette aree geografiche, nel corso delle ore pomeridiane, in prossimità dei rilievi potrebbero formarsi degli addensamenti nuvolosi anche consistenti, dovuti allo sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici generalmente media, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni settentrionali, sulla Puglia e sulla Sicilia, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici superiori. Nei valori massimi si registreranno dati termici inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni settentrionali, eccezion fatta per l'Emilia Romagna che insieme alle restanti aree del Paese farà registrare dati termici superiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite, si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità. In tarda serata, a detta nuvolosità, potrebbero essere associate delle locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Est (Scirocco) e sarà di intensità forte, con raffiche che potranno raggiungere l'intensità di burrasca forza 7, la tendenza sarà verso una graduale attenuazione nel corso della serata.

Lo Stato del mare: è previsto essere da molto mosso ad agitato, con mareggiate lungo le coste esposte al vento.

Le Temperature: sono previste in contenuto aumento, nel complesso faranno registrare dati termici superiori alla media sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.