CIVITAVECCHIA – Non solo analisi e denunce, ma anche progetti concreti. Dopo il dibattito innescato nei giorni scorsi sul futuro del commercio cittadino, e sulla necessità di un tavolo permanente sul settore, Confcommercio Litorale Nord interviene per fare chiarezza e presentare le iniziative messe in campo.

«Ogni giorno – spiega il responsabile territoriale Cristiano Avolio – ci muoviamo con costanza su più fronti, dalla fiscalità alla digitalizzazione, dal turismo alla riqualificazione urbana, ascoltando gli operatori e lavorando insieme alle istituzioni. Ogni iniziativa nasce dall’ascolto diretto degli operatori e dalla volontà di costruire, insieme alle istituzioni, un futuro più competitivo e accogliente per la città».

Riduzione T.A.R.I. Avviato il confronto con l’Amministrazione per ridurre la tassa rifiuti a carico delle attività commerciali, chiedendo un sistema più equo che rispecchi i reali volumi prodotti ed una riparametrazione più equa per i commercianti.

Cassonetti intelligenti (aree test) Sperimentazione di nuovi cassonetti tecnologici dedicati alle attività, in grado di riconoscere i conferimenti e misurare i rifiuti, collegando il pagamento a quanto realmente prodotto.

Cashback cittadino Su input dell’ufficio Commercio, Progetto per incentivare gli acquisti nei negozi locali: ogni spesa effettuata in città restituisce un vantaggio diretto ai cittadini e rafforza l’economia di prossimità.

Assistenza digitale ai brand locali Supporto tecnico per rafforzare la presenza online delle imprese, migliorando siti web, social e strumenti digitali per dare più visibilità al marchio “Civitavecchia”.

Nuovo regolamento Dehors Collaborazione con il Comune per regole più chiare e condivise nell’utilizzo degli spazi esterni, valorizzando le attività senza penalizzare il decoro urbano e le attività commerciali stesse.

Forte Village Civitavecchia Un progetto ambizioso per portare in città un polo turistico di livello internazionale, con importanti ricadute economiche per tutto il commercio.

Turismo crocieristico Azioni concrete per intercettare sempre più crocieristi, con servizi su misura e una rete commerciale pronta ad accoglierli.

Turismo di prossimità Valorizzazione dei visitatori dei territori vicini, proponendo esperienze giornaliere che uniscano cultura, shopping e gastronomia.

Turismo enogastronomico Promozione dei prodotti tipici locali e della cucina del territorio come elementi centrali dell’offerta turistica.

Civitavecchia Excellence Grazie al contributo della Camera di Commercio di Roma ed a Confcommercio Roma, vetrina digitale che raccoglie le migliori attività locali, mettendo in rete ristoranti, negozi, artigiani e servizi per cittadini, turisti e crocieristi.

Restyling Corso Marconi Collaborazione con il Comune per la riqualificazione del corso principale, rendendolo più moderno, attrattivo e funzionale per commercio e turismo.

Decoro urbano e scritte 3D Proposte di arredo urbano con installazioni e scritte tridimensionali per rendere la città più accogliente e instagrammabile.

Disability Card Su iniziativa degli uffici alle Politiche Sociali, una card dedicata alle persone con disabilità, con sconti e agevolazioni nei negozi e locali aderenti, favorendo inclusione e partecipazione.

Crew Members Card Strumento pensato per i lavoratori delle navi, con sconti dedicati che fidelizzano migliaia di potenziali clienti quotidiani.

Abbattimento barriere architettoniche Impegno per rendere i negozi più accessibili, eliminando ostacoli e migliorando la fruibilità degli spazi.

Area ex Italcementi Studio sul futuro commerciale e urbanistico di un’area strategica, che può diventare motore di sviluppo e nuova attrattiva per la città con focus particolare sull’eventuale zona commerciale prevista dal progetto.

Centrale Enel Monitoraggio costante degli sviluppi futuri con particolare attenzione alle manifestazioni d’interesse pervenute che possano garantire impatti positivi e nuove opportunità economiche.

ZTL Proposta di un percorso condiviso sulla Zona a Traffico Limitato, garantendo il coinvolgimento diretto dei commercianti associati e di un’analisi dettagliata sugli impatti economici prodotti.

Comitati di quartiere dei commercianti Creazione e mantenimento dei comitati locali per dare voce diretta ai negozianti delle varie zone, in sinergia con i futuri comitati cittadini.

Reti d’impresa Promozione di reti tra operatori commerciali per aumentare collaborazione, visibilità e capacità di attrazione oltre a partecipazione a bandi utili per lo sviluppo della rete.

Tavoli tecnici con il Comune Attivato già un tavolo permanente con l’Amministrazione e coinvolgimento per un tavolo specifico sulle attività produttive, per dare risposte concrete e veloci ai bisogni delle imprese.

Lotta alla desertificazione commerciale Richiesta di incentivi e contributi per recuperare i locali sfitti, riportando vita e nuove attività nelle vie cittadine.

Opere artistiche nelle vetrine chiuse Progetto per trasformare le serrande abbassate in esposizioni artistiche diffuse, grazie alla collaborazione con artisti locali.

Analisi dei bisogni dei turisti Ricerche mirate per capire cosa cercano crocieristi e visitatori, con soluzioni differenziate per target.

Analisi delle ricerche online Monitoraggio delle parole chiave più ricercate su Civitavecchia, per orientare promozione, eventi e servizi commerciali.

Analisi pagamenti digitali Studio delle abitudini di spesa dei consumatori tramite strumenti elettronici, per aiutare le imprese a migliorare servizi e fidelizzazione.

Progetto “Confcommercio Cities” Studio e comprensione del programma di Confcommercio Nazionale che punta a migliorare arredo urbano, vitalità commerciale e raccolta dati sui flussi cittadini.

Mercato storico di Civitavecchia Supporto, insieme a CNA, al percorso di rilancio e riqualificazione di un presidio fondamentale per economia, tradizione e socialità.

Attivazione ufficio Legale Supporto costante alle attività associate che servano a garantire i propri diritti e ad avere una visione più ampia di ogni singolo caso.

«Ogni giorno ci muoviamo con costanza per portare avanti tutte queste iniziative, perché crediamo che il commercio sia il cuore vivo della città. Accanto ai grandi progetti - ha concluso Avolio - ci dedichiamo anche alla risoluzione delle singole problematiche che ogni associato affronta quotidianamente». L’obiettivo è quello di costruire «insieme una Civitavecchia commerciale più forte, moderna e accogliente».

