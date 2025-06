Cultura, arte, teatro, musica e divertimento. L’assessorato alla Capitale europea della Cultura presenta “Viterbo che Spettacolo!” gli eventi che da giugno a novembre si susseguiranno in città. Eventi che rientrano nelle convenzioni, o a cui è stato concesso patrocinio e/o suolo pubblico. Ma non è tutto. Nei prossimi giorni sarà online la graduatoria con gli altri appuntamenti estivi che hanno partecipato all'avviso pubblico emanato lo scorso mese dal Comune per la concessione di contributi e i cui requisiti saranno valutati dall’apposita commissione. Ecco cosa prevede il cartellone:

I Bemolli sono Blu (settembre e ottobre)

Il festival che ogni anno trasforma Viterbo in un palcoscenico musicale d’eccellenza, anche quest’anno, dopo la versione primaverile, si tornerà a quella tradizionale di settembre e ottobre. Con la direzione artistica del maestro Sandro De Palma, il festival propone concerti raffinati in luoghi storici come Palazzo Chigi, coinvolgendo artisti di spicco come Stefano Fresi e Maya Oganyan. Un viaggio sonoro che unisce musica, letteratura e paesaggio, celebrando la bellezza della Tuscia.

Scena Pubblica (Teatro dell’Unione, dal 5 al 28 giugno)

Scena Pubblica trasforma il Teatro dell’Unione di Viterbo in un palcoscenico vibrante di danza contemporanea. Fino al 28 giugno, otto spettacoli firmati Twain Physical Dance Theatre, in residenza nella sala del Vespignani, e coreografi di spicco come Loredana Parrella e Loris Petrillo porteranno in scena emozioni, memoria e potenza espressiva. Un’occasione straordinaria per vivere l’arte del movimento in una cornice storica d’eccezione.

Finale di Laziosound live (Teatro dell’Unione, 29 giugno)

LazioSound Live 2025 accende il Teatro dell’Unione di Viterbo con la finale della categoria Classica. Domenica 29 giugno alle 21, giovani talenti si sfideranno per conquistare la vittoria, affiancati dalla straordinaria violoncellista Erica Piccotti, già vincitrice di LazioSound 2022. Un evento imperdibile che celebra la nuova generazione della musica.

Musicalia (Rocca Albornoz, luglio e agosto)

Musicalia 2025 riporta la grande musica da camera nel cuore di Viterbo. Il Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz ospita la grande musica e una nuova produzione di Don Giovanni di Mozart in forma semi-scenica. Un’occasione speciale per vivere la bellezza della musica classica in un contesto storico unico.

Ferento Teatro Festival (2 luglio-14 agosto)

Un viaggio emozionante tra arte, storia e natura. Dal 2 luglio al 14 agosto, 24 spettacoli animeranno il suggestivo Teatro Romano e le Antiche Terme di Ferento con grandi nomi come Incognito, Stefano Bollani, Amanda Sandrelli e Umberto Galimberti. Un’esperienza unica sotto le stelle della Tuscia, dove il passato incontra il presente in un abbraccio di cultura e bellezza.

Ludika (3-13 luglio)

Nel cuore del medioevo fantastico, nuovi mondi attraverso giochi avvincenti, partecipate a tornei e lasciati catturare dall’atmosfera di fratellanza e competizione. Un evento imperdibile per scoprire, giocare e divertirsi.

Tuscia Film Fest (19-27 luglio)

Tuscia Film Fest è un viaggio attraverso il meglio del cinema contemporaneo. Proiezioni di film d’autore nel suggestivo scenario di Piazza San Lorenzo, incontri con registi, attori e appassionati di cinema in un’atmosfera coinvolgente e creativa.

Ombre Festival (dal 19 al 27 luglio, con Aspettando Ombre dal 27 giugno all’8 luglio)

Il festival letterario Ombre invita a esplorare tematiche fondamentali per la società e il vivere civile attraverso la narrazione, la presentazione di libri, il teatro e la musica. Ombre è l’evento artistico che fa incontrare i grandi autori e che stimola la riflessione e il dibattito, creando un momento di incontro e crescita culturale.

Festival Direzioni Altre (13-15 agosto)

La danza contemporanea prende vita al Festival Direzioni Altre. Un’immersione in performance artistiche innovative che sfidano la percezione e raccontano storie incarnate. Un movimento che trasporta in un mondo di emozioni e scoperte.

Coordinate Festival (23 agosto, Piazza del Gesù)

Coordinate Festival 2025 debutta a Viterbo con un evento che segna l’inizio di un viaggio artistico verso Calcata. La città diventa il punto di partenza di un percorso culturale che invita il pubblico a mettersi in cammino attraverso musica, performance e creatività. Un’occasione per vivere l’arte in movimento e lasciarsi ispirare da nuove prospettive.

Festival Lante (30 agosto – 2 settembre)

Un’occasione imperdibile per gli appassionati di teatro e di musica. Durante il Festival Lante, i giardini di Villa Lante si trasformano in un palcoscenico all’aperto con performance artistiche che invitano a esplorare nuove prospettive esaltando le armonie del “giardino più bello d’Italia”.

Festival Barocco Alessandro Stradella (6 settembre - 4 novembre)

L’incanto della musica barocca durante il Festival Alessandro Stradella. Concerti e opere eseguiti da talentuosi musicisti daranno vita alle melodie dell’era barocca, rendendo omaggio a un’epoca di straordinaria bellezza musicale.

Premio Mattia Torre (Teatro dell’Unione, 3 e 4 ottobre)

Il Premio “Mattia Torre” si propone di promuovere l’eredità letteraria di Mattia Torre, il suo contributo alla letteratura, al teatro, al cinema e alla serialità e la sua influenza sull’immaginario e il linguaggio contemporanei. Le serate finali della prima edizione di questo premio, che vede la luce quest’anno nella città di Viterbo, si terranno all’Unione con ospiti d’eccezione sul palcoscenico del teatro viterbese.

Quartieri dell’Arte 2025 (19 settembre - 12 ottobre)

Il teatro contemporaneo invade i quartieri di Viterbo! Partecipate a spettacoli che uniscono narrazione e innovazione in un festival dedicato a tutte le forme d’arte. Preparatevi a vivere performance che affascinano e coinvolgono il pubblico in un dialogo unico.

Festival della Tuscia (12 ottobre - 9 novembre)

Per gli amanti della musica classica, il Festival della Tuscia presenta ensemble di musica da camera e orchestre che eseguono concerti indimenticabili, celebrando la bellezza delle armonie classiche nella cornice storica di Viterbo.

20° Jazzup Festival (ottobre/novembre)

La musica jazz riempie l'aria con il 20° Jazzup Festival. Sette serate di concerti celebrano il ritmo unico di questo genere, con artisti di talento pronti a farvi ballare e sognare. Un’esperienza musicale coinvolgente e indimenticabile.