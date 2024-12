Viterbo Capitale Medievale anima le vie e le piazze del centro storico. Sabato la rete di imprese – di cui la Cna di Viterbo e Civitavecchia è promotrice – porta infatti nel cuore della città dei Papi una serie di iniziative per valorizzare le imprese locali, animare le vie dello shopping e salutare la bella stagione. E non finisce qui, perché si sta già lavorando per il futuro.

“Sogni di fine estate” – questo il titolo – andrà a interessare tre piazze, ma anche altre zone all’interno delle mura civiche grazie a manifestazioni itineranti. Il via sarà alle 16.

Il programma in piazza delle Erbe propone spettacoli di magia, poi la musica live con Sara Milani alle 17 e le esibizioni di danza alle 18,45. Piazza della Repubblica punterà invece su giochi di ruolo fantasy e cos play, fumetti e artisti, con chiusura dalle 18 insieme ai concerto dei 4×4 la Jeep del folk. In largo Cesare Battisti le danze si apriranno alle 17 con gli spettacoli di giocoleria e alle 18 ancora fumetti e l’abilità degli artisti con i palloncini.

Oltre alle piazze, gli spettacoli itineranti dalle 16 alle 17 con la sfilata di sbandieratori e musici – sono previste esibizioni a tappe – e dalle 17,30 alle 18,45 i concerti di street band sempre a tappe.

«La mission della Cna – dice il segretario Attilio Lupidi – è quella di sostenere le imprese. Lo facciamo attraverso i servizi forniti dai nostri uffici ma anche attraverso anche queste iniziative, che possono essere utili per dare impulso a chi ha la propria attività nel cuore della città dei Papi».

«Si tratta di una iniziativa che riscuote la piena adesione dell’amministrazione – spiega Silvio Franco, assessore alle Attività produttive e allo Sviluppo economico – non soltanto perché punta ad animare le vie dello shopping del centro cittadino, ma anche perché è frutto della volontà di aggregare i commercianti e di promuovere azioni comuni. Per proseguire nel percorso di rivitalizzazione del centro è fondamentale un impegno comune per il successo del quale la cooperazione fra commercianti, associazioni di categoria e amministrazione è una condizione indispensabile».

«Lo scopo di Viterbo Capitale Medievale – commenta la presidente, Alessandra Di Marco – è quello di essere una rete di imprese inclusiva. Vogliamo unire le forze perché siamo convinti che per crescere tutti insieme questo tipo di sinergia sia fondamentale».

Fin qui le iniziative di sabato. Ma c’è dell’altro: in questi giorni alcuni influencer con un gran numero di followers stanno realizzando dei video che saranno condivisi sui rispettivi social allo scopo di promuovere le bellezze e le imprese del centro storico. Infine, sono già iniziate le visite guidate: una passeggiata dentro le mura con partenza alle 16,30 da piazza San Lorenzo, all’ombra del palazzo dei Papi, alla scoperta delle botteghe storiche.

Appuntamenti che proseguiranno l’11 e il 25 ottobre (info e prenotazioni al numero 340.5019005).

Il tutto rientra nel progetto relativo al bando sulle reti di impresa, nato per promuovere i negozi su strada: il beneficiario dei fondi è il Comune di Viterbo, il soggetto promotore è appunto la rete di imprese Viterbo Capitale Medievale. Nelle prossime settimane seguiranno dunque altre attività: dai laboratori all’animazione per le vie del centro, fino alla realizzazione di nuovi arredi urbani.