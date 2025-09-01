La viterbese Valentina Beraldo, 21 anni, studentessa di Scienze della Comunicazione, è la nuova Miss Lazio 2025. Alta 1,78 m, occhi azzurri e capelli biondi, ha conquistato giuria e pubblico nella finale regionale ospitata ai Giardini di Vigna La Corte a San Felice Circeo, in una cornice suggestiva e affacciata sul Golfo del Circeo che ha reso ancora più emozionante la proclamazione.

Anche quest’anno l’elezione di Miss Lazio si è svolta all’interno della kermesse “Lazio, la bellezza del Talento”, giunta alla sua terza edizione: un format voluto dalla Regione Lazio e curato da Lazio Innova, che ha l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti del territorio e, al tempo stesso, promuovere e raccontare il patrimonio culturale e paesaggistico della regione. Un impegno che ha trovato pieno sostegno nel Comune di San Felice Circeo, che ha concesso il proprio Patrocinio alla manifestazione grazie alla disponibilità del sindaco Monia Di Cosimo e dell’assessore Fabio Beccari, confermando così il forte legame tra la città e l’evento.

La neo Miss Lazio non è nuova al successo: durante la stagione aveva vinto a Trevignano Romano il titolo regionale di Miss Sport Givova Lazio 2025, che, a termini di Regolamento, è passato alla romana Carola Danesi classificatasi al secondo posto. La nuova Miss Lazio Valentina Beraldo accede direttamente alla Finale Nazionale di Miss Italia 2025, in programma il 15 settembre a Porto San Giorgio.

Carola Danesi, invece, farà parte del gruppo delle finaliste laziali che prenderanno parte alle Prefinali Nazionali di Miss Italia, in programma dal 2 al 5 settembre presso il Resort De Angelis di Numana (An), nella suggestiva cornice della Riviera del Conero. La serata è stata arricchita anche dalle esibizioni del cantautore Lorenzo Lepore e dell’attrice Maria Chiara Basso, entrambi diplomati all’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, eccellenza di formazione artistica della Regione Lazio, che hanno contribuito con musica e interpretazione a rendere l’evento ancora più speciale.