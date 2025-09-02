CIVITAVECCHIA – «Siamo molto soddisfatti, abbiamo avuto una media di mille presenze a spettacolo». Lo dice Giampiero Firicano della On Air, società che ha organizzato l’edizione 2025 del Civitavecchia summer festival. Sabato l’ultimo spettacolo con Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet, che ha riscosso un ottimo successo. «Il bilancio è positivo - spiega Firicano - perché alla media dobbiamo aggiungere il boom di pubblico per la festa anni ’90 che ha visto oltre 2mila presenze quindi in totale ci attestiamo sulle 13-14mila presenze totali per il festival». Ed è stata proprio la serata a tema anni ’90 a sorprendere complice, secondo Firicano, l’ampia partecipazione di elementi locali, coinvolti proprio dall’organizzatore stesso.

«È stato un evento costruito nel tempo - ha detto - e forse proprio questo ci ha aiutato a coinvolgere tantissime persone, sicuramente inserire attori locali ha aiutato molto e forse è stata proprio questa la marcia in più». Sulla polemica legata ai biglietti e alla partecipazione di imprenditori locali per dimezzarne il costo di una parte Firicano risponde: «Sicuramente gli appassionati hanno subito acquistato il biglietto, la sponda offerta da imprenditori locali ad un evento locale, organizzato per la prima volta da un’azienda locale con tutte le risorse del territorio, non può che essere un valore aggiunto. Inoltre - ha concluso - ricordo che per i concerti di “punta” sono gli artisti a scegliere il parametro di costo dei biglietti e quelli di Civitavecchia erano tra i più bassi d’Italia». Firicano non sa ancora se parteciperà anche il prossimo anno, «dobbiamo fare delle valutazioni ma sicuramente è andata molto bene e siamo soddisfatti».

