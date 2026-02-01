LADISPOLI – Tutto pronto o quasi per il “Carnevale in musica”. Una street parade che attraverserà la città trasformando viale Italia in un palcoscenico a cielo aperto. L’evento organizzato dall’amministrazione comunale, e particolarmente atteso dai bambini, si svolgerà domenica 15 febbraio. La partenza fissata è alle 16 da piazzale Roma, di fronte alla stazione, con la sfilata in arrivo a piazza Rossellini. Il corteo musicale sarà capitanato dalla storica banda ladispolana “La Ferrosa”, presenza simbolica e identitaria del territorio. Accanto a La Ferrosa, prenderanno parte all’iniziativa tre street band, ognuna con un proprio tema artistico. “Miwa Cartoon Street Band”, con un repertorio ispirato al mondo dei cartoni animati; “Lesto Funky”, che porterà in strada le atmosfere disco dance degli anni 90 e infine “Cambria Funky Style”, con sonorità funky in stile vintage. L’iniziativa, proposta dall’associazione Cantieri Etnici, ideatrice del festival “Via Di Banda”, manifestazione itinerante di street band internazionali giunta alla dodicesima edizione. Palazzo Falcone invita a partecipare cittadini, scuole e associazioni, scegliendo un tema per il proprio costume di Carnevale e unendosi al corteo, che sarà articolato in sezioni tematiche guidate dalle band.

