SANTA MARINELLA – E’ stata una notte magica, quella di domenica, nella splendida cornice del castello di Santa Severa. Tantissima gente ha assistito al concerto del grande Ron, che ha regalato al pubblico una esibizione indimenticabile, capace di fondere poesia, musica e vita. L’evento, andato sold out da giorni, ha visto accorrere centinaia di spettatori, catturati fin dalle prime note da un’atmosfera sospesa e suggestiva. Quando Ron è salito sul palco, accompagnato dai suoi straordinari musicisti, il silenzio carico di attesa si è trasformato in un’onda di applausi e di emozioni. Il concerto si è aperto con una versione acustica e intima di Una città per cantare, eseguita con un accompagnamento leggerissimo e delicato: un inizio struggente e raffinato che ha subito creato un legame speciale tra l’artista e il suo pubblico. Durante la serata, Ron non si è limitato a cantare, ha raccontato sé stesso, condividendo aneddoti della sua vita e della sua lunga amicizia con Lucio Dalla. Memorabile il racconto della nascita di Piazza Grande. “Una notte - ha confidato Ron durante il live - ero sveglio a strimpellare qualche arpeggio con la chitarra, pensando che tutti dormissero. Invece Lucio Dalla era sveglio e ha sentito quella melodia e ha detto che era bella. Il giorno dopo, quella melodia era diventata una canzone”. Brano dopo brano il pubblico ha potuto rivivere la storia musicale di Ron: da Joe Temerario a Il gigante e la bambina, fino all’attesissimo bis con Vorrei incontrarti fra cent’anni, che lo portò al trionfo a Sanremo insieme a Tosca. In questa occasione, il duetto è stato affidato alla bravissima Stefania Tasca. Al fianco di Rosalino Cellammare, in arte Ron c'è stata una band d’eccezione che ha dato vita a un’esperienza sonora unica, Giuseppe Tassoni (piano e tastiere, curatore degli arrangiamenti live), Roberto Di Virgilio (chitarre), Stefania Tasca (voce e percussioni) e Pierpaolo Giandomenico (basso e contrabbasso). Alla fine del concerto, il pubblico ha tributato a Ron una standing ovation. È stata una serata che rimarrà impressa nel cuore di chi c’era. Da rilevare che l'evento fa parte del calendario di eventi Vivi il Castello e fino al 31 agosto questa area sarà un grande palcoscenico a cielo aperto, ospitando un fitto programma di eventi che spaziano dalla musica alla letteratura, dal teatro al cinema, fino all’arte.

