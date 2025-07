Un quarto di secolo. Ludika 1243 festeggia quest’anno 25 anni di attività ininterrotta nel rappresentare il Medioevo tramite giochi di ruolo dal vivo, teatro, mercatini e battaglie rigorosamente in costume in un contesto ideale: il quartiere medievale di San Pellegrino. “Il Medioevo in gioco”, come titola il sottotesto, è pronto alla bisogna e dal 3 al 6 luglio torna con un calendario ricco di eventi che per quattro giorni riporterà Viterbo indietro nel tempo e i numerosi visitatori, che ogni accorrono all'appuntamento, a vivere un’esperienza straordinaria. Esperienza che richiama anche «tantissimi artisti che ritengono importante essere presenti all’iniziativa. - sottolinea Serenella Bovi dell’organizzazione - Perché non è facile che iniziative di questo genere durino così a lungo nel tempo. Ludika è ormai un evento storicizzato a livello nazionale». E molte persone, rivela l’organizzatrice «si sono già prenotate per la battaglia campale di domenica 7 luglio, la rievocazione storica tra le milizie guelfe viterbesi quelle ghibelline di Federico II di Svevia, che si terrà a valle Faul». La kermesse medievale, accompagnata da giullari musici dame e guerrieri, prenderà il via giovedì 3 luglio alle ore 18. Le piazze, i palazzi e gli spazi del quartiere medievale ospiteranno tutti i giorni spettacoli teatrali, artisti di strada, laboratori, mercatini, combattimenti che si susseguiranno dalle ore 18 fino alle 23,30 circa.

Con la particolarità che il 98% degli eventi in programma sono gratuiti. «Una scelta che è la sostanza del nostro evento: favorire la maggior partecipazione possibile di tutti» evidenzia Bovi.

Plaudendo «il coraggio, la pazienza e la fantasia degli organizzatori che hanno dato vita negli anni a una manifestazione tra gioco e cultura che può diventare collante della storia della città di Viterbo e quest’anno a un calendario “farcito” di eventi», il vicesindaco Alfonso Antoniozzi, assessore alla Capitale europea della cultura, ricorda anche la novità in materia di convenzioni con le associazioni culturali. «Siamo riusciti finalmente a mettere in sicurezza, allargando le maglie del regolamento, anche quelle realtà che non potevano contare sul budget di almeno 30mila euro richiesto dal bando. Dal prossimo anno potrete avere un piccolo respiro di sollievo che vi darà una sicurezza economica per tre anni». Obiettivo del provvedimento: «Fornire certezze alle realtà culturali che ne abbisognano per permettere loro di crescere» sottolinea Antoniozzi. Intanto per celebrare il venticinquennale, Ludika può contare sulla certezza del contributo da 20mila euro della Regione. Un sostegno che torna a essere erogato dopo tantissimi anni di silenzio. A rappresentare l’ente regionale, ieri nella sala d’Ercole di Palazzo dei Priori, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Pisana Daniele Sabatini. Il consigliere regionale ha reso merito agli organizzatori «di trasferire la passione per la storia del nostro territorio a un vasto pubblico con una iniziativa che ha la capacità di attrarre persone soprattutto in una città che affonda le radici nel medioevo e che grazie a questo evento prende vita». E, sottolineando proprio il tema dell’attrattività turistica, Sabatini aggiunge: «La Regione anche per questo ha inteso sostenere l’iniziativa, perché ognuno di noi ormai sceglie la destinazione turistica pure in base agli appuntamenti che offre».

In una sorta di unicum temporale, Ludika passerà poi il testimone a Giokeria - La contea del gioco. Organizzata dalla Tana degli Orchi, presente con la ludoteca all’interno di Ludika, dal 10 al 13 luglio sempre negli spazi del quartiere medievale di San Pellegrino Giokeria propone una serie di novità illustrate da Claudio Bartolucci. «Un mega game che si svolgerà per l’ntera giornata di sabato 12 luglio ispirato alla seconda guerra mondiale e un altro gioco sullo psicoanalista Sigmund Freud, ambientato nella Vienna del 900. Un game innovativo che punta alla risoluzione dei problemi».

E se Ludika celebra il quarto di secolo, la Tana degli Orchi è presente con la sua sede in centro storico da 31 anni. Bartolucci tiene a sottolineare che «la nostra passione, le nostre attività trasferite poi nell’evento pubblico di Ludika 1243, è un’attrattiva che in termini di flussi di presenze ha un’importante ricaduta economica sulla città». Per quanto riguarda i giochi da tavolo, gli appassionati potranno sbizzarrirsi in maniera continuativa dal 3 al 13 luglio.

Oltre a Comune e Regione l’evento è patrocinato anche dalla Provincia.