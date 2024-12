«Vieni e vivi il tuo Medioevo». E’ l’invito di Serenella Bovi, responsabile eventi Ludika 1243, a vivere un’esperienza immersiva dal 4 al 7 luglio con il ricco programma della kermesse giunta alla 24esima edizione.

Diverse le novità di quest’anno annunciate dalla Bovi. «Al Paradosso sarà realizzato un piccolo villaggio medievale con le grotte modello Dungeons & Dragons, organizzato da “Battle for vilegis” e abbiamo istituito il premio per il migliore costume fantasy e medievale intitolato a mia madre che, per 23 anni e fino allo scorso anno, ha cucito centinaia di costumi». E quest’anno, alle molte collaborazioni prestigiose, si è aggiunta per la prima volta quella con il Centro studi Santa Rosa che «allestirà in piazza della Morte una mostra di manoscritti medievali».

Festival del teatro di strada, addestramento e tornei di spada, sfida con gli archi da tiro, spettacoli di musici giullari e di bandiere, antichi mestieri e mercatino medievale e dell’artigianato.

Sono alcuni degli appuntamenti tradizionali in programma da domani al 7 luglio nel quartiere medievale di San Pellegrino.

E per immergersi meglio nell'atmosfera medievale, l'associazione offre anche il servizio di noleggio costumi.

Serenella Bovi ha poi sottolineato la collaborazione con Ombre festival «che ci offre uno spazio in piazza del Gesù per le esibizioni di band folk irlandesi e medievali».

Palazzo degli Alessandri ospiterà la ludoteca «con tornei di carte collezionabili che richiamano molte persone anche da fuori provincia» ricorda Omar Lombardi, referente dell’associazione per la parte dei giochi. Esclusivamente da tavolo.

Una grande festa in piazza organizzata nonostante varie difficoltà a iniziare dal poter disporre dei contributi economici in tempi utili.

E’ lo stesso assessore alla Cultura Alfonso Antoniozzi a porre l'accento sulla questione scusandosi per i ritardi. «Con il dirigente stiamo lavorando per integrare il regolamento e poter accendere convenzioni anche con manifestazioni che non rientrano negli stringenti requisiti del bando attuale. Stiamo cercando di allentare le maglie perché abbiamo realtà come Ludika che da più di dieci anni lavora sul territorio ma che ha bisogno di essere finanziata con più di 30mila euro l’anno». E chiedendo ancora scusa ha promesso di «sanare questo grosso disservizio sul regolamento».

Ma non è l’unica difficoltà che Ludika si trova ad affrontare. Non è ancora certo dove si svolgerà la battaglia campale di domenica a Valle Faul. L’area fuori le mura, che negli ultimi anni è stata scenario del combattimento tra Guelfi e Ghibellini, è recintata per un cantiere Pnrr.

E Serenella Bovi rimarcando che «per ora non abbiamo avuto risposte dal Comune» aggiunge che «comunque la battaglia sarà a valle Faul, in caso di difficoltà ci sposteremo dentro le mura vicino al Gigante (la scultura Il Risveglio ndr.)».

In attesa di conoscere l'esatta ubicazione, il raduno domenica 7 luglio è alle 18 in piazza San Carluccio per poi procedere in corteo fino a Valle Faul, dove intorno alle 18.30 Guelfi e Ghibellini si sfideranno a singolar tenzone.

L’ingresso a Ludika è gratuito, fatta eccezione per alcuni eventi per i quali è previsto un piccolo contributo.