Saranno i Gemelli Diversi a festeggiare con la città di Viterbo l'arrivo del nuovo anno a piazza della Rocca. Il prossimo 31 dicembre, notte di San Silvestro, si brinderà al nuovo anno con le note del celebre gruppo musicale pop italiano che ha segnato più di una generazione, a partire da metà anni '90. Da Mary a Un attimo ancora, Fuego, Per farti sorridere fino ad arrivare au singoli più recenti. L'ufficializzazione arriva a seguito dell'approvazione della delibera di giunta con cui si dà l'ok a procedere all'organizzazione del prossimo Capodanno Viterbese. Il Capodanno Viterbese 2026 si prepara dunque a essere un appuntamento centrale delle festività cittadine, unendo musica, festa e la cornice storica del cuore di Viterbo. Un concerto pensato per coinvolgere pubblico di tutte le età, tra un pizzico di sana nostalgia, ritmo e un live show ad alto impatto.

Una grande festa aperta alla città, che vedrà sul palco i Gemelli Diversi e altri momenti musicali. Tutti i dettagli sulla notte di San Silvestro verranno illustrati in occasione della conferenza stampa che si terrà a Palazzo dei Priori nei prossimi giorni.