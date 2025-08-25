CIVITAVECCHIA – Nuovo traguardo per una scuola di danza che da anni porta il nome della città in giro per l’Italia: la crew Sweet Faces debutta a Italia’s Got Talent, al via il 5 settembre su Disney+.

Dopo i risultati ottenuti nei contest (tra cui Riccione), i giovani ballerini approdano in TV con uno show costruito su energia, precisione e spirito di squadra. Nella locandina ufficiale campeggia la giuria del programma; sotto, il gruppo in tuta nera pronto alla sfida: un’immagine che sintetizza lavoro, disciplina e ambizione. «Con talento e tanto cuore questi piccoli grandi protagonisti fanno brillare Civitavecchia in TV», il commento dalla scuola, che ringrazia insegnanti e famiglie.

