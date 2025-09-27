Dopo il successo di “Franco Ciambella & friends” del 13 settembre scorso a Porta Livorno - Civitavecchia, questo pomeriggio lo stilista civitavecchiese con la sua ultima collezione “Essenza” sarà nella splendida cornice della Biblioteca del Circolo Filologico Milanese di via Clerici 10. A conclusione della settimana della moda milanese, infatti, nella città meneghina si svolgerà la IX Edizione del Milano Fashion Show #Fashion Week 2025.

Ciambella sarà ospite di un evento esclusivo, curato dal direttore artistico Steven G. Torrisi, già ideatore del Rome Fashion Show #Haute Couture e del Premio Europeo ST. Oscar della Moda, e da Massimiliano Infantino, i quali porteranno in passerella due celebri couturier italiani, eccellenze conclamate del Made In Italy, oltre alle creazioni di alcune delle maison di moda italiana emergenti più all’avanguardia, con un’attenzione particolare all’ecosostenibilità e non solo.

La serata sarà presentata da Raffaella Ligorio, modella e volto celebre del programma televisivo Temptation Island. Ospite d’onore di questa edizione 2025 sarà Alviero Martini con la sua collezione ALV (Andare Lontano Viaggiando), che porterà in passerella un omaggio ai grandi couturier degli anni ‘50 e ‘60, una celebrazione dell’eleganza di quegli anni, dove i dettagli erano fondamentali e ogni accessorio esaltava la femminilità.

Guest star del Milano Fashion Show #Fashion Week 2025 sarà proprio lo stilista Franco Ciambella con la sua collezione “Essenza”, una capsule di prêt-à-couture di 12 vestiti ispirati al saio francescano: un percorso estetico dove ogni abito, pur cambiando forma e colore, privato di decori per un rigoroso minimalismo, diventa qualcosa di diverso dal precedente pur rimanendo fedele all’essenza. I materiali scelti saranno protagonisti di un gioco visivo che trasforma ogni abito in una metafora dell’essere, rivelando quella “essenza” che dà il titolo alla collezione.

Sulla passerella milanese sfileranno anche Antonio Tarantino con la sua nuova collezione dove il nero non è un colore, ma un’essenza: silenzio, origine, compimento; Concita Ties and Pearls con “Un’Altra Me”, la nuova collezione SS 2026, per una moda consapevole e rispettosa dell’ambiente, e Saro Mattia Taranto con abiti che nascono dal desiderio di dare voce a chiunque non si riconosca nei limiti di un singolo canone estetico sia uomo che donna. Ancora sulla passerella NARRè, ovvero Giuseppe Modica ed Eleonora Schimmenti, reinterpretando capi e accessori senza tempo, o ispirati alle icone del costume e della tradizione siciliana, attraverso una visione avant-garde. Mentre la stilista Sonia Verrelli segna un nuovo capitolo nel mondo della moda italiana: dai look casual perfetti per ogni giorno, alle linee eleganti per eventi e cerimonie, fino a proposte più audaci e contemporanee per chi ama distinguersi.

L’evento Milano Fashion Show #Fashion Week 2025 sarà trasmesso in diretta mondiale su MR TV Models Runway, di Giancarlo Presutto, personaggio celebre nello showbiz internazionale. In questa edizione oltre alla moda in passerella, allo spettacolo e alle premiazioni, un focus sarà dedicato alla solidarietà e a temi di attualità come la lotta alla violenza sulle donne e alla violenza di genere. Art Director Hair Style FP group hair Barbaro Virgillito, Pietro Ciuccio, Federico Donnarumma; Art Director MUA cine hair star Valentina del Vescovo; Agenzia Casting Model Jacques Avella, Responsabile Grafica Federico Rao.