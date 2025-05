“Buongiorno Ceramica!”, undicesima edizione. Il 17 e 18 maggio botteghe e musei aperti, laboratori, mostre, visite guidate con l’organizzazione dell’associazione italiana città della ceramica e Cna Viterbo-Civitavecchia. Saranno coinvolte le città della ceramica della Tuscia: Viterbo, Civita Castellana, Tarquinia e Acquapendente. A presentare questa edizione ieri mattina, nella sala conferenze della Camera di Commercio di Viterbo-Rieti, Chiara Tosaroni della Cna che ha moderato gli interventi di Cinzia Chiulli (presidente dell’Unione Cna artistico e tradizionale), del vicesindaco di Viterbo Alfonso Antoniozzi, del sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri, della vicesindaca di Acquapendente Monica Putano Bisti e dell’assessore all’artigianato di Tarquinia, Andrea Andreani. Nel corso della due giorni si terranno laboratori aperti, botteghe da visitare, incontri con gli artigiani e visite guidate nei luoghi della ceramica. Un’occasione unica per immergersi nella bellezza e nella tradizione di un sapere che vive ancora oggi, tra arte, tecnica e creatività. Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito www.cittadellaceramica.it. Gli studenti del liceo artistico Francesco Orioli esporranno le loro opere in ceramica presso l’Hub Lazio Artigiana di Viterbo in via dell’Orologio vecchio 5-7. Non mancheranno percorsi guidati tra le collezioni dei musei delle quattro città e visite ai luoghi simbolo della tradizione ceramica locale con il coordinamento generale della Cna Viterbo-Civitavecchia.

«Questo evento, come il nome, rappresenta un risveglio emozionale – ha detto Cinzia Chiulli - tutte le attività artigianali risvegliano tutti i sensi. Con l’evoluzione della ceramica è stato possibile studiare l’evoluzione umana: non potremmo fare a meno di oggetti che usiamo tutti i giorni. Con i laboratori artigiani, in un momento in cui i centri storici stanno diventando delle periferie, ti senti quasi a casa. Lavoriamo per farlo diventare un evento fisso programmato. Vogliamo fare realizzare ai ragazzi un’opera in cui si sentono dei professionisti avendo un proprio ruolo: ciò serve per reintegrarli socialmente». «Stavo ragionando sull’ imprescindibilità del mestiere di artigiano – ha detto Antoniozzi - Abbiamo fatto partire il progetto ‘Oltre la pietra’, è bello costruire il ponte tra gli artigiani medievali e di oggi: fino a tempo fa la formazione meramente teorica l’ha fatta da padrona su quella pratica. Nel frattempo succede che l’intelligenza teorica ne crea una ancora più teorica: quella artificiale. Tutto ciò porta a farci delle domande e una delle possibili risposte è coltivare l’applicazione pratica di quello che è un’intelligenza astratta. La nostra società deve essere grata agli artigiani». Giampieri ha detto che «avere fatto sì che le 4 città della ceramica facessero rete è un plauso per la Cna. Con Buongiorno Ceramica festeggiamo quelle che sono le nostre radici. Oltre alle attività del weekend c’è la possibilità di visitare tutte le nostre opere artigiane per i turisti. Il 24 e 25 maggio saremo a ‘CareramicAScoli’, stiamo creando un portale d’arte con corsi di ceramica per i ragazzi e nel museo della ceramica invitiamo tutti».

Andrea Andreani ha replicato dicendo che «una caratteristica italiana è l’unicità del prodotto creato dagli artigiani, è un’opportunità di mettere in contatto i cittadini con i maestri. Nel futuro vorremmo mettere a disposizione uno spazio per gli artigiani alle nuove generazioni per tramandare le tradizioni che potrebbero perdersi”. Monica Putano Bisti ha infine chiarito che “il comune di Acquapendente ha aderito convintamente per portare avanti una tradizione importante come quella della ceramica. Il 27 aprile abbiamo avuto la Fiera delle campanelle che è nata nel 1150 per il passaggio dei fedeli dalla Via Francigena con banchi artigianali, di tradizioni popolari e di sapori. Il 17 Buongiorno Ceramica sarà in concomitanza con i Pugnaloni e la Madonna del Fiore e faremo conoscere questa tradizione».