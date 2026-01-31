CERVETERI - Fervono i preparativi per la prima edizione del concorso letterario “L’Argonauta”, un nuovo viaggio dedicato alla scrittura e a chi ama esplorare, attraverso le parole, ciò che diventiamo, promosso da Agency in collaborazione con la libreria Mondadori Bookstore Cerveteri. Due le sezioni del concorso: quella dedicata al racconto breve e quella dedicata alla poesia. È chiaramente consentito partecipare ad una oppure ad entrambe le categorie in concorso. Per i racconti brevi inediti, si può inviare un testo di massimo 9mila caratteri, spazi inclusi. Per quanto riguarda le poesie invece, si può inviare un solo componimento. Termine ultimo per la presentazione dei propri inediti, quello di sabato 11 aprile 2026. Presidente della giuria esaminatrice della sezione racconti brevi, Valentina D’Urbano, scrittrice e illustratrice multimediale, vincitrice nella sua già lunga e prestigiosa carriera letteraria, di un Premio Stresa e del Premio Rapallo Carige per la donna scrittrice. La giuria della sezione delle poesie invece, sarà presieduta dalla professoressa Carla Ferracci, già componente e presidente di giurie di altrettanti e numerosi concorsi letterari. Tematica del concorso letterario, quella del tempo, un tema aperto e profondo, un tempo inteso come durata e istante, ma anche memoria e attesa, cambiamento, ciclicità, perdita, trasformazione ed eternità. Il concorso è aperto a tutti e senza limiti di età. In caso di autori minorenni, è richiesta solamente l’autorizzazione a firma di un genitore. Le opere possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica dedicato concorsoargonauta@gmail.com. Per il vincitore, il secondo e il terzo classificato, in palio dei buoni sconto per libri da Mondadori Bookstore Cerveteri.

